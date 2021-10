El club de la Liga BBVA MX que se llevaría a Almeyda y a Pizarro

Todo parece indicar que los días para que Matías Almeyda y Rodolfo Pizarro regresen el futbol mexicano están contados. Los dos actualmente se encuentran en Estados Unidos, en la MLS, el entrenador en el San José Earthquake; mientras que, el jugador se desempeña con el Inter de Miami de David Beckham.

Su partida al futbol de país vecino del norte no ha sido lo que esperaban, pues no han podido destacar como lo hicieran en la Liga BBVA MX. De hecho, “El Pelado” termina contrato con su actual equipo en noviembre y todo parece indicar que no va renovar, por lo que son varios equipos en México que lo están buscando.

La mejor noticia que pudo recibir el futbol mexicano

En el caso de Pizarro, la cosa tampoco parece alentadora en el Inter de Miami, pues existen rumores de que buscar hacerse de los servicios de un jugadore brasileño que ocuparía el lugar del mexicano, como jugador franquicia.

Incluso se dice que ya hubo platicas entre el ex Chivas y el club para poder salir. David Beckham habría aceptado y estaría empezando a reconstruir su equipo, pues no ha podido funcionar al 100 desde su aparición en la MLS.

Monterrey busca a Almeyda y Pizarro

Son varios los equipos que buscan hacerse de los servicios de Almeyda y Pizarro, pero el equipo que lleva la delantera es el Monterrey. Los Rayados están preocupados por el accionar de su equipo y un posible fracaso de Javier Aguirre al mando del conjunto.

Las Chivas son otro equipo que busca repatriar a los dos, pero las posibilidades económicas son limitadas y deberían esperar a que ambos disminuyeran su sueldo para poderlos tener, cosa que parece complicada, y entonces el que lleva la delantera para llevarse el combo, que ya ganó una Liga BBVA MX, es el Monterrey.