El delantero del Real Madrid que podría llegar a la Premier League

EL poderoso ataque del Real Madrid, comandado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, lamentablemente deja poco espacio para otras estrellas. En esta dinámica de competencia, el gran perjudicado está siendo Rodrygo Goes. El talentoso brasileño, de 24 años, se encuentra encapsulado en el proyecto de Xabi Alonso, y su falta de continuidad y efectividad ha encendido las alarmas sobre su futuro.

El sudamericano, consciente de que necesita más minutos y confianza para asegurar su lugar al Mundial 2026 en la Brasil de Carlo Ancelotti, el delantero podría buscar un cambio de aires para tener más actividad. De acuerdo con información de reportes, esta necesidad podría alinearse con el interés de dos gigantes de la Premier League.

Arsenal y Liverpool los interesados en Rodrygo

El Arsenal de Mikel Arteta contempla seriamente lanzar una oferta para hacerse de los servicios del jugador en el próximo mercado invernal. Por su parte, el Liverpool también sigue de cerca la situación del brasileño y se perfila como un serio contendiente en la puja por su fichaje.

Rodrygo, no ha tenido un 2025 individualmente bueno, en la primera mitad de esta campaña, ha disputado 16 partidos en los que apenas acumula 446 minutos en los que no ha podido anotar un gol y ha repartido dos asistencias en todas las competencias.

Este interés conjunto de dos de los clubes más emblemáticos de Inglaterra subraya una realidad, aunque su protagonismo se ha desvanecido en el Santiago Bernabéu, su talento sigue siendo codiciado en Europa. Para Rodrygo, el próximo enero podría marcar un punto de inflexión, eligiendo entre luchar por un lugar en el Madrid o emprender una nueva aventura donde sea la figura principal que anhela ser.

