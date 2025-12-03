¡ÚLTIMA HORA! Figura del Barcelona se pierde lo que resta del 2025

El Barcelona vuelve a sufrir lesiones en su plantilla, luego de que el club confirmará que Dani Olmo será baja por lo que resta del año, tras sufrir una luxación en el hombres izquierdo. La lesión ocurrió justo después de que él mismo adelantara al equipo con un gol en el triunfo sobre Atlético de Madrid. El festejo apenas duró unos segundos, ya que al caer celebrando, se lastimó el hombro y abandonó el campo con evidentes gestos de dolor.

De acuerdo con el reporte oficial, el atacante estará fuera alrededor de un mes y se optará por un tratamiento conservador. Ante este suceso, su regreso se contempla para inicios del 2026, posiblemente a mediados en el derbi catalán contra el Espanyol o en la semifinal de la Supercopa de España.

Te puede interesar: FIFA alista cambios históricos de VAR rumbo al Mundial 2026

INJURY NEWS ❗️



The first team player Dani Olmo suffered a dislocated left shoulder in the game on Tuesday against Atlético Madrid.



After tests, it has been decided to follow a conservative course of treatment.



Recovery time is approximately one month. pic.twitter.com/xA30OM7RG5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 3, 2025

Dani Olmo regresaría en Enero

La ausencia de Olmo llega en un momento delicado, ya que el equipo azulgrana ya lidia con otras bajas importantes como la de Fermín López, Marc-Andre ter Stegen y Gavi. Esa combinación complica la rotación en mediocampo y ataque, justo cuando LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey exigen máxima competitividad en la recta final del 2025 y el comienzo del nuevo año.

Para Olmo, es un duro golpe en una temporada en la que había retomado protagonismo total, luego de que en los últimos encuentros venía acumulando minutos de titular y su aporte ofensivo era evidente. El golpe no solo afecta el presente inmediato del Barça, sino también su ofensiva en los partidos decisivos de diciembre.

El club y la afición ahora aguardan una recuperación sin contratiempos. Pero el panorama exige soluciones inmediatas con recambios capaces y un equipo que no pierda ritmo. Barcelona necesita mantenerse firme en la recta final de la primera parte de la temporada aunque sin uno de sus hombres clave.

Te puede interesar: Chivas le quitaría un refuerzo al América de última hora