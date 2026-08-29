El delantero mexicano que pocos conocen y ya destaca como goleador en Europa
Ante las pocas oportunidades en el futbol mexicano, el delantero se marchó al viejo continente, donde ahora la rompe
Pocos conocen que en Europa hay un delantero mexicano que la rompe al ser el goleador de su equipo, pues en un lapso de 2 años suma una gran cantidad de anotaciones. El futbolista de 26 años emigró al viejo continente tras las pocas oportunidades en Pachuca, club de donde surgió y el que enfrentará a Chivas, que recupera a un jugador clave para la jornada 6 del Apertura 2026.
Armando León es el mexicano que destaca en el viejo continente, pues de abril de 2024 a agosto de 2026, suma 43 goles en 56 partidos con 3 equipos diferentes, entre ellos el FC Rangers de Andorra, club del que es presidente Marco Fabián de la Mora y a donde llegó un canterano de Chivas con doble nacionalidad.
De la Liga de Expansión a ser goleador en Europa
El nacido en Ensenada, Baja California, es canterano de los Tuzos del Pachuca, pero ante las nulas oportunidades se fue a préstamo al Club León, con el que debutó en Primera División en 2020. Pero de nueva cuenta el espacio nunca se le abrió, por lo que tuvo que ir a la Liga de Expansión MX.
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León jugó en la Segunda División para Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca. Asimismo, tuvo participación en la Liga Premier, hasta que en 2024 se marchó a Rangers. Su producción goleadora le abrió las puertas a estar cedido con el Santa Coloma, otro club de Andorra.
En este mercado de verano, Armando se marchó a la Primera División de Croacia con el NK Osijek, donde ya suma 2 goles en 4 partidos disputados, por lo que su cuota goleadora puede incrementar en los siguientes meses.