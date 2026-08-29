 El delantero mexicano que pocos conocen y ya destaca como goleador en Europa

Pocos conocen que en Europa hay un delantero mexicano que la rompe al ser el goleador de su equipo, pues en un lapso de 2 años suma una gran cantidad de anotaciones. El futbolista de 26 años emigró al viejo continente tras las pocas oportunidades en Pachuca, club de donde surgió y el que enfrentará a Chivas, que recupera a un jugador clave para la jornada 6 del Apertura 2026.

Armando León es el mexicano que destaca en el viejo continente, pues de abril de 2024 a agosto de 2026, suma 43 goles en 56 partidos con 3 equipos diferentes, entre ellos el FC Rangers de Andorra, club del que es presidente Marco Fabián de la Mora y a donde llegó un canterano de Chivas con doble nacionalidad.

Armando León es el mexicano que destaca en el viejo continente al sumar 43 goles en 56 partidos.|@armando.leonr

De la Liga de Expansión a ser goleador en Europa

El nacido en Ensenada, Baja California, es canterano de los Tuzos del Pachuca, pero ante las nulas oportunidades se fue a préstamo al Club León, con el que debutó en Primera División en 2020. Pero de nueva cuenta el espacio nunca se le abrió, por lo que tuvo que ir a la Liga de Expansión MX.

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León jugó en la Segunda División para Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca. Asimismo, tuvo participación en la Liga Premier, hasta que en 2024 se marchó a Rangers. Su producción goleadora le abrió las puertas a estar cedido con el Santa Coloma, otro club de Andorra.

En este mercado de verano, Armando se marchó a la Primera División de Croacia con el NK Osijek, donde ya suma 2 goles en 4 partidos disputados, por lo que su cuota goleadora puede incrementar en los siguientes meses.