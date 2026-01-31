ÚLTIMA HORA: Canterano de Chivas con doble nacionalidad ficha con equipo europeo
El jugador de 21 años ya había llamado la atención de un club del viejo continente años atrás, pero fue hasta ahora que se le cumplió el sueño
Emilio Tame es el canterano de Chivas con doble nacionalidad que ficha con FC Rangers de Andorra, un equipo europeo en el que hace poco también llegó Raúl Gudiño, arquero formado en el Rebaño Sagrado . Es así que cada vez más mexicanos se unen al proyecto del cual es dueño un exmundialista con la Selección Mexicana.
El jugador de 21 años llega al viejo continente como agente libre y firmó contrato hasta verano de este 2026, aunque se desconoce si existe la oportunidad que al mostrar buen nivel puede extenderlo por más tiempo. Conoce cómo es la aventura de Marco Fabián en el futbol de Andorra.
Cabe destacar que Tame nació en España, pero cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a su padre. Por lo anterior, el mediocampista no cuenta como extracomunitario, lo que le beneficiaría para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico del equipo al no ocupar plaza de extranjero.
TE PUEDE INTERESAR:
- Se fue de Rayados de Monterrey hace 3 años y hoy rechazan ofertas de hasta 12 millones de dólares por él
- Alexis Vega ya no es el jugador más caro de la Liga BBVA MX: este es el ranking 2026
- Calló bocas: El jugador de Pumas que nadie esperaba y hoy es el MVP del Clausura 2026
El recorrido de Emilio Tame, desde la cantera de Chivas hasta Europa
El ahora refuerzo de Rangers es un jugador de 21 años que se desempeña como mediocampista. Anteriormente, ya había llamado la atención de un club europeo, pues a los 16 años hizo una prueba con el Leicester City de Inglaterra e impresionó a los visores, pero no se quedó por temas extracancha.
En el futbol mexicano inició su andar en las Fuerzas Básicas del Puebla, club en el que pasó por las diferentes categorías hasta llegar a la Sub-20. Fue en verano de 2023 que decidió dejar al conjunto y unirse a la cantera de Chivas, donde permaneció durante 2 años.
Con el conjunto rojiblanco, Tame estuvo en la Sub-21 hasta que en verano de 2025 salió con dirección a Atlético de San Luis, donde solo permaneció 6 meses, ya que es a principios de este 2026 que emigró a Andorra para jugar con Rangers FC.