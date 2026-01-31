ÚLTIMA HORA: Canterano de Chivas con doble nacionalidad ficha con equipo europeo

Emilio Tame es el canterano de Chivas con doble nacionalidad que ficha con FC Rangers de Andorra, un equipo europeo en el que hace poco también llegó Raúl Gudiño, arquero formado en el Rebaño Sagrado . Es así que cada vez más mexicanos se unen al proyecto del cual es dueño un exmundialista con la Selección Mexicana.

El jugador de 21 años llega al viejo continente como agente libre y firmó contrato hasta verano de este 2026, aunque se desconoce si existe la oportunidad que al mostrar buen nivel puede extenderlo por más tiempo. Conoce cómo es la aventura de Marco Fabián en el futbol de Andorra.

Emilio Tame llega como agente libre al FC Rangers de Andorra.|@mexeuropeos

Cabe destacar que Tame nació en España, pero cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a su padre. Por lo anterior, el mediocampista no cuenta como extracomunitario, lo que le beneficiaría para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico del equipo al no ocupar plaza de extranjero.

El recorrido de Emilio Tame, desde la cantera de Chivas hasta Europa

El ahora refuerzo de Rangers es un jugador de 21 años que se desempeña como mediocampista. Anteriormente, ya había llamado la atención de un club europeo, pues a los 16 años hizo una prueba con el Leicester City de Inglaterra e impresionó a los visores, pero no se quedó por temas extracancha.

En el futbol mexicano inició su andar en las Fuerzas Básicas del Puebla, club en el que pasó por las diferentes categorías hasta llegar a la Sub-20. Fue en verano de 2023 que decidió dejar al conjunto y unirse a la cantera de Chivas, donde permaneció durante 2 años.

Con el conjunto rojiblanco, Tame estuvo en la Sub-21 hasta que en verano de 2025 salió con dirección a Atlético de San Luis, donde solo permaneció 6 meses, ya que es a principios de este 2026 que emigró a Andorra para jugar con Rangers FC.