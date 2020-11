La Selección no debe olvidar a Carlos Vela

Parece que Gerardo Martino ha sido claro en que no estará persiguiendo a Vela, sin embargo, el combinado azteca no se puede dar el lujo de omitir a este gran jugador.

Se acercan los partidos de la Selección Azteca, los últimos de este año, únicamente cuatro antes de que el próximo año lleguen una cantidad impresionante de partidos.

Gerardo Martino ha dejado muy clara la situación de Carlos Vela, quien no será considerado si no tiene la inciativa de ir a la Selección. No lo van a estar buscando, y esto hace que se abra una gran interrogante: ¿Por qué no hacerlo?.

México necesita de sus mejores futbolistas, del mayor talento posible y el combinado azteca no puede darse el lujo de tener fuera del grupo a un futbolista de la calidad de Carlos Vela.