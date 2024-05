El emotivo video que explica el gran momento que vive Lorenzo Faravelli con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul sigue en viento y popa volando en la fase final del fútbol mexicano y tras la eliminación a los Pumas de la UNAM, en la Noria se preparan para la serie de semifinales en contra de Rayados de Monterrey.

Tras la exitosa campaña en la que Cruz Azul quedó como sublíder de la competencia detrás de América y está peleando las semifinales entre los mejores cuatro del campeonato, uno de los jugadores celestes que en mejor momento anda es el refuerzo argentino, Lorenzo Faravelli, mediocampista que acumula 2 anotaciones en la Liguilla y ha enamorado a la afición de Cruz Azul tal cómo se puede ver en uno de los videos que se hizo viral en redes sociales.

En el video se observa al mediocampista a inicio del torneo mencionando que aún no podía tener la compañía de su familia en la Ciudad de México y seguían en Sudamérica; sin embargo, en el último partido vs Pumas se pudo observar a su pequeña y su padre que lo acompañaron en el mismo duelo donde anotó el segundo gol de la Máquina.

La gente de Cruz Azul se sabe las malas, las buenas y es muy fiel: Martín Anselmi

“Yo creo que es difícil en el fútbol, hay que intentar, mantener el equilibrio es difícil porque hoy estas acá y mañana allá, nosotros los entrenadores estamos solos porque al final las decisiones en el buen sentido tengo un equipo que sin ellos no podríamos hacer el transmitir al equipo lo que hacemos, pero cuando se apagan los focos estamos solos, empieza y al final somos los que nos contamos, y si yo me cuento que soy un fenómeno y si me cuento lo contrario también sería un problema, al final lo que te contás es lo que transmitis, es un orgullo que el equipo esté donde esté lo de los jugadores y la afición, pero no puedo dejar a ese equilibrio porque es peligroso, con relación a la afición desde que llegue a México pise la Noria, conecte con un montón de cosas como Cruz Azul, saben de la buenas, de las malas y son una hinchada fiel”, dijo Martín Anselmi en conferencia de prensa.

Por otro lado el técnico sudamericano aprovechó para pedir mesura y tranquilidad a sus jugadores y a la afición luego del triunfo y avanzar a semifinales del fútbol mexicano.

“Tratamos de mantener los pies en la tierra, mantener la calma. Hoy fue una serie dura, ya estamos viendo los play-offs (para analizar el rival) una serie no termina hasta que te llevas el triunfo en casa. Son muchos partidos seguidos y nos estamos preparando para el rival que nos toca, estamos contentos por llegar a una semifinal. Los jugadores siempre compitieron”, mencionó Martín Anselmi.

