Así compiten Marín y Chicharito por la titularidad en Chivas

El atacante de 26 años, Ricardo Marín, que llegó a Guadalajara el torneo pasado procedente del Celaya de Liga de Expansión, compite por el puesto de centro delantero titular con el histórico Javier “Chicharito” Hernández. Marín ha destacado por su gran actitud y disposición para aprender de los mejores.

En una entrevista exclusiva para Azteca Deportes, Marín habló sobre su experiencia compartiendo vestidor con Chicharito y la competencia por un lugar en el once inicial:

“A mi me gusta aprender de todos lo que pueda,” afirma Marín. “Me gusta este poner atención a los movimientos que hacen que sé que me pueden beneficiar a mí, que yo no hago y cosas así. Con Chicharito pues me da muchos consejos de cómo recibir el balón, de botarme, de cómo moverme y la verdad que ha sido muy lindo. Ha sido muy lindo compartir vestidor con ellos.”

Los números de Marín en Chivas

El conocido como ‘4K’ por la afición del Guadalajara reconoce además el trabajo que hacen otros delanteros como JJ Macías (287 minutos), Ronaldo Cisneros (17 minutos) y Armando González (32 minutos), quienes han tenido una reducida participación en el torneo.

Marín, es el ‘9’ que más ha usado Fernando Gago durante el semestre ya que ha disputado 20 partidos entre Liga, Liguilla y Concacaf en 2024. Acumula 4 goles y 0 asistencias. Por su parte, Chicharito, en su regreso a Chivas y tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior que lo dejó 9 meses sin actividad, ha jugado 10 partidos con un saldo de 1 gol.

Chivas visitará al América en lo que será la vuelta de lasas semifinales del futbol mexicano luego del empate en la ida. Al partido lo podrás seguir en la pantalla de Azteca 7 y plataformas digitales.

