El polémico mensaje de Uriel Antinua: ¿Está molesto con Cruz Azul?

Uriel Antuna atraviesa un momento complicado con Cruz Azul. Todo iba viento en popa desde la temporada pasada, cuando se hizo con la indiscutible titularidad en el equipo, y fue un elemento crucial en la llegada de la Máquina a la Gran Final.

Además, su campeonato de goleo en la Liga BBVA MX hizo que llegaran los reflectores desde Europa. Parecía inminente su salida al AEK de Atenas, pero todo se fue complicando debido a que el club griego pretendía comprar al jugador con ciertas condiciones en los pagos que no satisficieron en La Noria.

¿Está en riesgo Javier Aguirre previo al Mundial 2026? | Summer Show

Por si fuera poco, el jugador perdió la concentración debido a todo el dilema de su futuro y se esfumó su titularidad con el Cruz Azul de Martín Anselmi.

Ha jugado prácticamente en todos los partidos de La Máquina esta temporada, pero ninguno de ellos como titular, y tras anotar uno de los penales que dio al conjunto cementero el pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup, mandó un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Este sería el rival de los Pumas en los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

El mensaje completo de Uriel Antuna

“Sadrc, Mesas y Abegnego dijeron: el Dios a quien nosotros le servimos nos puede librar de tu horno rey pero sepas tú o rey que si aún no nos libra, no nos postraremos. Y Dios no los libró del horno, Dios dejó que ellos entraran al horno pero no dejó que en el fuego ellos se quemaran Él entró con ellos. Dios no permitió que el milagro en Daniel fuera que no cayera en el foso de los leones, el cayó ahí, el milagro fue que no dejó que los leones los comieran”, expresó el atacante.

Te puede interesar: El primer equipo mexicano en avanzar a los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

Pero lo que llamó más la atención fue la parte final de la publicación, en donde dijo: “Yo prefiero pasar una tormenta pero que sea la voluntad de Dios, Que todo esté bien y vivir fuera de ella”, dando a entender el difícil momento que atraviesa en su vida, y del cual buscará recuperarse regresando al mejor nivel.