Este sería el rival de los Pumas en los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

Pumas se convirtió el primer equipo mexicano en avanzar a los octavos de final. Los universitarios se vieron las caras ante los Vancouver Whitecaps, escuadra de Canadá, que milita en la MLS, donde salieron victoriosos por pizarra de 2-0, y así acceder a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2024.

A pesar de la localía de los rivales de los felinos, el conjunto de la Universidad Nacional no tuvo problemas para avanzar, gracias a una destacada actuación de Julio González. Los goles fueron obra del Chino Huerta, quien luego de robar el balón, con asistencia e Piero Quispe, el mexicano disparó cruzado para abrir el marcador; mientras que el segundo, tras una seguidilla de toques Jorge Ruvalcaba culminó con el remate a puerta, para sentenciar el encuentro.

¿Contra quién juega Pumas en los octavos de final de la Leagues Cup 2024?

Ahora, los Pumas esperan rival para los octavos de final. Su contrincante saldrá del encuentro entre el LA Galaxy y los Seattle Sounders, encuentro que será esta noche del 8 de agosto, en punto de las 8:30 PM (tiempo del centro de México). El ganador verá a los universitarios el próximo lunes 12 de este mismo mes.

Jugadón de los Pumas y Jorge Ruvalcaba duplica la ventaja en Vancouver ⚽️#LeaguesCup2024



— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2024

Los partidos de este jueves 8 de agosto en los 16vos de Final de la Leagues Cup 2024?

Para este jueves 8 de agosto, la Leagues Cup tendrá cuatro duelos en la ronda de los 16vos de Final, donde tu podrás disfrutar completamente gratis y EN VIVO, el Tigres vs Pachuca, en punto de las 7:00 PM, con todo el equipo de Fut Azteca, por Azteca 7.

Inter Miami vs Toronto | 5:30 PM

Tigres vs Pachuca | 7:00 PM

Seattle Sounders vs LA Galaxy | 8:30 PM

SJ Earthquakes vs Necaxa | 9:00 PM