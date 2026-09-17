Estadio Olímpico en México fue construido en 74 días, a diferencia del estadio mundialista de la Liga MX que tardó más tiempo

El Estadio Xalapeño "Heriberto Jara Corona" es una de las joyas arquitectónicas más hermosas y sorprendentes de México. Levantado en 1925 en un tiempo récord de solo 74 días, esta proeza de la ingeniería posrevolucionaria ha logrado mantenerse vigente.

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Justamente para celebrar su centenario para poder albergar competencias oficiales (como el Grand Prix de Para Atletismo), el gobierno estatal y las autoridades deportivas le dieron una rehabilitación profunda. Gracias a que apenas fue remodelado, este recinto luce hoy más espectacular que nunca, combinando su legado histórico de un siglo con instalaciones funcionales y modernas.

Los trabajos recientes en este mítico estadio incluyeron:



Restauración estética: Se le aplicó pintura general, devolviéndole el blanco impecable a su clásica columnata de estilo griego, a la fachada y a las gradas.

Se le aplicó pintura general, devolviéndole el blanco impecable a su clásica columnata de estilo griego, a la fachada y a las gradas. Pista de clase mundial: Se cambió por completo la pista de tartán, instalando una nueva superficie de color rojo terracota que cumple con las certificaciones internacionales para competencias de atletismo.

Se cambió por completo la pista de tartán, instalando una nueva superficie de color rojo terracota que cumple con las certificaciones internacionales para competencias de atletismo. Cuidado estructural: Se le dio mantenimiento profundo a la emblemática techumbre de concreto armado (aquella que no tiene columnas al frente) para garantizar su seguridad por muchas décadas más.

Se le dio mantenimiento profundo a la emblemática techumbre de concreto armado (aquella que no tiene columnas al frente) para garantizar su seguridad por muchas décadas más. Césped e iluminación: Se rehabilitó el pasto del campo central, se mejoró el sistema de drenaje para evitar encharcamientos y se modernizó la iluminación del recinto.

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El Estadio Akron: La sede mundialista que tardó 8 años en ser construida

El contraste entre la velocidad de construcción del pasado y las exigencias de la modernidad es fascinante. A diferencia de la hazaña lograda en Xalapa hace un siglo, los recintos contemporáneos requieren tiempos de planeación y ejecución mucho más extensos.

Un claro ejemplo es el Estadio Akron, casa de las Chivas rayadas del Guadalajara en la Liga MX y orgullosa sede de la Copa del Mundo 2026. A pesar de contar con tecnología de punta y maquinaria moderna, este coloso mundialista tardó 8 años en cristalizarse.

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Desde que el proyecto fue anunciado de manera oficial en 2002, pasó por diversas etapas de rediseño, planeación y cerca de tres años de edificación física ininterrumpida, hasta abrir finalmente sus puertas en el año 2010.

Ambos estadios, separados por más de 80 años de diferencia en su creación, representan capítulos dorados de la arquitectura deportiva en México; uno por su asombrosa rapidez de 74 días que desafió a su época, y el otro por su diseño de vanguardia que le valió ser sede mundialista.



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