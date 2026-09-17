Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL: Los Buffalo Bills se llevaron la victoria al derrotar a los Detroit Lions con un marcador de 41 a 31 en el New Highmark Stadium

En el marco de la Semana 2 de la NFL, los Buffalo Bills celebraron por todo lo alto la inauguración de su nueva casa, el New Highmark Stadium, al llevarse una contundente victoria con un marcador de 41 a 31 sobre los Detroit Lions, impulsados por una actuación brillante de su mariscal de campo.

La ofensiva, comandada de manera casi perfecta por Josh Allen, movió el balón con gran efectividad. El quarterback encontró un valioso apoyo en el corredor James Cook para establecer el ataque terrestre, mientras que por aire castigó a la secundaria rival repartiendo pases precisos a receptores como D.J. Moore y Khalil Shakir, además de conectar sólidamente con el ala cerrada Dalton Kincaid.

Los Lions se mantuvieron competitivos a lo largo del electrizante partido gracias a la dirección de Jared Goff, quien conectó consistentemente con sus armas principales. La ofensiva visitante amenazó constantemente al encontrar espacios con el receptor Amon-Ra St. Brown, el ala cerrada Sam LaPorta y el siempre explosivo corredor Jahmyr Gibbs.

La unidad de los Bills logró contener los embates de Detroit justo en los momentos más cruciales del encuentro. La presión implacable en la línea de golpeo, liderada por Gregory Rousseau, combinada con la excelente cobertura y tacleo de elementos como Terrel Bernard y Damar Hamlin, fue la clave para frustrar las últimas series ofensivas de los Lions.

La Semana 2 de la NFL 2026 arranca con un auténtico choque de titanes en el Thursday Night Football, donde los Buffalo Bills estrenan oficialmente su nuevo estadio, el New Highmark Stadium.



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Con Josh Allen en los controles, la ofensiva de Buffalo buscará aprovechar la inercia del estreno de su casa para explotar el juego aéreo y mantener el ritmo dinámico que los caracteriza, sabiendo que imponer condiciones desde temprano será vital para marcar el rumbo de su temporada en la Conferencia Americana.

No obstante, los Detroit Lions llegan como un rival sumamente peligroso que no está dispuesto a fungir como mero invitado en la fiesta de apertura. La escuadra dirigida por Dan Campbell presume una identidad agresiva y física, cimentada en un ataque terrestre demoledor y en la precisión en momentos clave.

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Ambos equipos llegan con victorias en su encuentro inaugural de la temporada 2026, donde los Bills vencieron a los Texans y Detroit venció a New Orleans. Sin embargo, los Bills tendrán la motivación extra de inaugurar su estadio y buscarán hacerlo con el pie derecho..

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