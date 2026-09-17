Nuevo estadio para 62,000 espectadores albergará sus primeros partidos y supera a la mayoría de recintos de la Liga MX

Tras ser inaugurado el pasado mes de agosto, el nuevo Highmark Stadium de los Buffalo Bills abrirá sus puertas para recibir su primer partido de la temporada regular de la NFL 2026 el próximo jueves 17 de septiembre, cuando reciban a los Detroit Lions.

Este recinto se consolida instantáneamente como una de las instalaciones más modernas y espectaculares del deporte estadounidense, marcando el inicio de una nueva era en Orchard Park.

Con una inversión monumental que ronda los 2,100 millones de dólares, la nueva casa de los Bills destaca por su diseño estratégico, el estadio cuenta con un techo que cubre gran parte de las gradas para mitigar las intensas nevadas del crudo invierno neoyorquino.

Te puede interesar: David Medrano revela los 60 futbolistas que tiene en mente Rafael Márquez para su primer convocatoria

Además, su arquitectura de asientos verticales acerca a los fanáticos a poco más de 3.5 metros del campo en algunas zonas, buscando que el ruido caiga directamente sobre el césped y se convierta en uno de los recintos más asfixiantes e intimidantes para los rivales.

A pesar de ser un inmueble de última generación, el diseño priorizó la comodidad y la cercanía del aficionado, estableciendo un aforo de entre 60,000 y 62,000 espectadores. Esta cifra es bastante habitual para las colosales infraestructuras de la NFL, pero resulta masiva si la contrastamos con el fútbol mexicano.

Mientras en Estados Unidos los recintos de esta magnitud son la norma, en la Liga MX la capacidad promedio oscila en los 35,000 espectadores, haciendo que la nueva fortaleza de Buffalo sea más grande que casi todos los estadios de nuestro país.



Te puede interesar: OFICIAL: El Clásico América vs Chivas del Apertura 2026 se jugará a las 9:00 a. m.

All eyes on TNF. 👀



Where to watch, stream and listen to Week 2: https://t.co/egC79KIrSU pic.twitter.com/wvSZrQCNmq — Buffalo Bills (@BuffaloBills) September 16, 2026

Capacidad de los estadios de la Liga MX

A continuación, te presentamos cómo se ordenan los recintos de la Liga BBVA MX de acuerdo con su aforo aproximado (información recabada del portal oficial de la Liga MX):



Estadio Banorte (Club América / Cruz Azul) - Ciudad de México: 88,084

(Club América / Cruz Azul) - Ciudad de México: 88,084 Estadio Olímpico Universitario (Pumas UNAM) - Ciudad de México: 58,000.

(Pumas UNAM) - Ciudad de México: 58,000. Estadio Jalisco (Atlas FC) - Guadalajara, Jalisco: 55,020 – 56,713

(Atlas FC) - Guadalajara, Jalisco: 55,020 – 56,713 Estadio BBVA (CF Monterrey) - Guadalupe, Nuevo León: 53,500

(CF Monterrey) - Guadalupe, Nuevo León: 53,500 Estadio Cuauhtémoc (Club Puebla) - Puebla, Puebla: 47,932

(Club Puebla) - Puebla, Puebla: 47,932 Estadio Akron (CD Guadalajara / Chivas) - Zapopan, Jalisco: 46,232

(CD Guadalajara / Chivas) - Zapopan, Jalisco: 46,232 Estadio Universitario "El Volcán" (Tigres UANL) - San Nicolás, Nuevo León: 41,615

(Tigres UANL) - San Nicolás, Nuevo León: 41,615 Estadio Corregidora (Querétaro FC) - Querétaro, Querétaro: 33,162

(Querétaro FC) - Querétaro, Querétaro: 33,162 Estadio León / Nou Camp (Club León) - León, Guanajuato: 31,297

(Club León) - León, Guanajuato: 31,297 Estadio Nemesio Díez (Deportivo Toluca) - Toluca, Estado de México: 27,273

(Deportivo Toluca) - Toluca, Estado de México: 27,273 Estadio Corona / TSM (Santos Laguna) - Torreón, Coahuila: 29,237

(Santos Laguna) - Torreón, Coahuila: 29,237 Estadio Hidalgo (CF Pachuca) - Pachuca, Hidalgo: 27,512

(CF Pachuca) - Pachuca, Hidalgo: 27,512 Estadio Caliente (Club Tijuana / Xolos) - Tijuana, Baja California: 27,33

(Club Tijuana / Xolos) - Tijuana, Baja California: 27,33 Estadio Alfonso Lastras (Atlético de San Luis) - San Luis Potosí, SLP: 25,111 – 27,029

(Atlético de San Luis) - San Luis Potosí, SLP: 25,111 – 27,029 Estadio Victoria (Club Necaxa) - Aguascalientes, Ags.: 24,501

(Club Necaxa) - Aguascalientes, Ags.: 24,501 Estadio Olímpico Benito Juárez (FC Juárez / Bravos) - Ciudad Juárez, Chihuahua: 22,300

Te puede interesar: América vs Chivas, este será el ganador del Clásico Nacional según la IA