Nuevo estadio para 62,000 espectadores albergará sus primeros partidos y supera a la mayoría de recintos de la Liga MX
El recinto será uno de los más tecnológicos del mundo; con un poco más de 60,000 espectadores, tendrá sus primeros encuentros durante la temporada
Tras ser inaugurado el pasado mes de agosto, el nuevo Highmark Stadium de los Buffalo Bills abrirá sus puertas para recibir su primer partido de la temporada regular de la NFL 2026 el próximo jueves 17 de septiembre, cuando reciban a los Detroit Lions.
Este recinto se consolida instantáneamente como una de las instalaciones más modernas y espectaculares del deporte estadounidense, marcando el inicio de una nueva era en Orchard Park.
Con una inversión monumental que ronda los 2,100 millones de dólares, la nueva casa de los Bills destaca por su diseño estratégico, el estadio cuenta con un techo que cubre gran parte de las gradas para mitigar las intensas nevadas del crudo invierno neoyorquino.
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Además, su arquitectura de asientos verticales acerca a los fanáticos a poco más de 3.5 metros del campo en algunas zonas, buscando que el ruido caiga directamente sobre el césped y se convierta en uno de los recintos más asfixiantes e intimidantes para los rivales.
A pesar de ser un inmueble de última generación, el diseño priorizó la comodidad y la cercanía del aficionado, estableciendo un aforo de entre 60,000 y 62,000 espectadores. Esta cifra es bastante habitual para las colosales infraestructuras de la NFL, pero resulta masiva si la contrastamos con el fútbol mexicano.
Mientras en Estados Unidos los recintos de esta magnitud son la norma, en la Liga MX la capacidad promedio oscila en los 35,000 espectadores, haciendo que la nueva fortaleza de Buffalo sea más grande que casi todos los estadios de nuestro país.
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Capacidad de los estadios de la Liga MX
A continuación, te presentamos cómo se ordenan los recintos de la Liga BBVA MX de acuerdo con su aforo aproximado (información recabada del portal oficial de la Liga MX):
- Estadio Banorte (Club América / Cruz Azul) - Ciudad de México: 88,084
- Estadio Olímpico Universitario (Pumas UNAM) - Ciudad de México: 58,000.
- Estadio Jalisco (Atlas FC) - Guadalajara, Jalisco: 55,020 – 56,713
- Estadio BBVA (CF Monterrey) - Guadalupe, Nuevo León: 53,500
- Estadio Cuauhtémoc (Club Puebla) - Puebla, Puebla: 47,932
- Estadio Akron (CD Guadalajara / Chivas) - Zapopan, Jalisco: 46,232
- Estadio Universitario "El Volcán" (Tigres UANL) - San Nicolás, Nuevo León: 41,615
- Estadio Corregidora (Querétaro FC) - Querétaro, Querétaro: 33,162
- Estadio León / Nou Camp (Club León) - León, Guanajuato: 31,297
- Estadio Nemesio Díez (Deportivo Toluca) - Toluca, Estado de México: 27,273
- Estadio Corona / TSM (Santos Laguna) - Torreón, Coahuila: 29,237
- Estadio Hidalgo (CF Pachuca) - Pachuca, Hidalgo: 27,512
- Estadio Caliente (Club Tijuana / Xolos) - Tijuana, Baja California: 27,33
- Estadio Alfonso Lastras (Atlético de San Luis) - San Luis Potosí, SLP: 25,111 – 27,029
- Estadio Victoria (Club Necaxa) - Aguascalientes, Ags.: 24,501
- Estadio Olímpico Benito Juárez (FC Juárez / Bravos) - Ciudad Juárez, Chihuahua: 22,300
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Hay estadios que tienen ✨a u r a✨.#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/FEsM0REyvJ— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2026