El exquarterback Drew Brees descarta cualquier regreso

Drew Brees es frontal, franco y sin tapujos. El exquarterback no considera, ni ha considerado en ningún momento desde el anuncio de su retiro tras la derrota de los Santos de Nueva Orleans frente a Tampa Bay estar de vuelta como jugador activo dentro de la NFL.

Durante una entrevista en un programa matutino en la Unión Americana Drew Brees declaró lo siguiente: “Hay un dicho que si no lo usas, lo pierdes. Esa es la verdad, mi brazo me está matando porque no he entrenado un solo día para lanzar. De hecho me siento peor en estos momentos que en cualquier otro punto de mi carrera, quizás pueda hacer un lanzamiento, tener una serie, quizás toda una serie ofensiva pero nada más.

“En este momento de mi vida me he estado preparando para un capítulo nuevo, estoy muy emocionado. Hay un sentimiento de gratitud y apreciación por el juego que me ha dado todo; todavía tengo una oportunidad (cadena de televisión) donde estoy en estos momentos y estoy feliz por poder perseguir otras pasiones en este punto de mi vida”.

Tras estas declaraciones, además de la proximidad del reinicio de los campos de entrenamiento de la NFL, es poco viable que esté de regreso comandando una ofensiva de fútbol americano a nivel profesional.

Habrá nuevo quarterback en los New Orleans Saints

Así que ahora todos los aficionados a los New Orleans Saints, así como uno que otro seguidor de la NFL, que tenían esperanzas de ver de vuelta a Drew Brees con shoulderpads no ocurrirá y menos ahora en una nueva faceta como analista.

Eso es música para los oídos tanto de Jameis Winston, como Taysom Hill quienes tendrán la oportunidad de pelear por el puesto titular de la ofensiva de los Saints en estos entrenamientos así como en la pretemporada. El cambio generacional ha llegado a los Santos y alguno de ellos dos será el encargado de llevar el control de la ofensiva.