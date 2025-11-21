El fin de una era ¿Saldrá Patrick Mahomes de los Chiefs?

Después de una dura derrota en la semana 11 de la NFL frente a los Broncos de Denver, los Chiefs de Kansas City volvieron al ojo del huracán luego de un rumor sobre la posible salida de Patrick Mahomes de la franquicia en donde ha conquistado 3 Superbowls.

Los Chiefs marcan un récord de 5 victorias y 5 derrotas en la actual temporada como el tercer lugar en el Oeste de la Conferencia Americana por detrás de Broncos y Chargers, el mal momento del equipo y las declaraciones de Andy Reid sobre Mahomes ha dejado muchas interrogantes.

Te podría interesar: LeBron y Curry sorprenden al descartar Los Ángeles 2028

¿Se irá Mahomes de los Chiefs?

Con un contrato por cas 55 millones de dólares al año hasta 2031, Mahomes no solo es la figura de Kansas City, es también el esquema sobre el cual se construye el roster temporada con temporada, si bien no ha sido el mejor año del mariscal de campo de los Chiefs con 18 pases de anotación y 6 intercepciones, la franquicia no tiene intenciones de cambiarlo.

La temporada pasada Mahomes firmó la peor temporada en cuanto números personales se refiere, con la menor cantidad de yardas (3,928), pases de anotación (26) y aun así le alcanzó para meter a los jefes al juego por el campeonato, cayendo contra Philadelphia.

Te podría interesar: Jesse 'Bam' Rodríguez vs Fernando 'Puma' Martínez, la batalla en peso supermosca que unificará la división

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México

El cierre de la campaña no será nada fácil para Mahomes y los Chiefs, este fin de semana reciben a los potros de Indianapolis que son el tercer mejor equipo de la Conferencia Americana con récord de 8-2, Dallas, Texans, Chargers, Titans, Broncos y Raiders completan el final de la campaña.

Con poco margen de error Mahomes buscará comandar a los jefes a una nueva postemporada con la ambición de conseguir un anillo más del campeonato.