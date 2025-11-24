El Manchester United estaría dispuesto a pagar 100 Millones de dólares por una promesa de la Premier League

El nombre de Elliot Anderson ha pasado de ser una promesa emergente a convertirse en una de las piezas más cotizadas de la Premier League. Su evolución en el Nottingham Forest ha llamado la atención de varios clubes, pero ningún interesado ha generado tanto ruido como el Manchester United, que ya habría iniciado contactos preliminares para explorar una transferencia que rondaría los 100 millones de dólares.

Uno de los factores que refuerzan la posición del Nottingham Forest es el contrato de Anderson, que se extiende hasta 2029. Al no existir una cláusula de salida, el club mantiene pleno control sobre cualquier movimiento futuro. La directiva lo considera una pieza esencial del proyecto deportivo, y más allá de las ofertas, el plan del Forest es conservarlo como uno de los referentes de su mediocampo en el largo plazo.

Pese a ese escenario, desde el sector del United hay cierto optimismo. Algunas fuentes mencionan que el club estaría dispuesto a presentar una primera oferta cercana a los 60 millones de libras, con la expectativa de negociar condiciones más flexibles. Incluso se sugiere que el propio jugador vería con buenos ojos un salto hacia Old Trafford, lo que podría eventualmente inclinar la balanza.

El interés por Anderson no es casualidad. Su rendimiento esta campaña ha sido uno de los más sólidos dentro de la plantilla del Forest. En lo que va de la temporada 2025/26, el mediocampista suma más de 1,800 minutos en 25 partidos, con 2 goles y 1 asistencia, demostrando continuidad y capacidad para influir en diferentes zonas del campo.

