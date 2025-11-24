Así fue el Apertura 2025 de Tigres Femenil para ser las más ganadoras de la Liga BBVA MX Femenil

Tigres Femenil concretó una campaña histórica del Apertura 2025 en la que levantó el séptimo título de la Liga BBVA MX Femenil tras derrotar este domingo 23 de noviembre al América en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Así fue el Apertura 2025 de las Tigres Femenil

Las Amazonas dominaron de principio a fin la fase regular del Apertura 2025 en donde lograron sumar 42 puntos producto de 13 victorias, tres empates y una derrota.

Solo Cruz Azul, Juárez y Toluca lograron igualar ante Tigres, pero solo las Diablas pudieron hacerlo en calidad de visitante, mientras que Pachuca les propinó su única derrota del campeonato con un 3-2 en el Volcán.

Las Felinas tuvieron la delantera más letal, junto con las Tuzas, al marcar 60 goles en 17 partidos, incluidas sendas goleadas ante Atlético de San Luis y Pumas, ambos por 5-1; Mazatlán por 5-0; Querétaro por 7-0 y un escandaloso 9-0 frente a León.

Greta Espinoza, Sandra Stephany Mayor, Cristina Ferral lift the Champion trophy and their seventh championship during the final second leg match between Tigres UANL and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 23, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

Así fue la Liguilla de Tigres Femenil

Ya en la Liguilla el camino fue más sinuoso ya que superaron a todos sus rivales tan solo por un gol de diferencia, mientras que en la Final tuvieron que venir de atrás al llegar a estar tres goles abajo ante el América.

Las Amazonas superaron a Juárez con marcador de 1-0 en el global, mientras que en Cuartos de Final eliminaron a Cruz Azul por 3-2 en los dos partidos y finalmente levantaron el título a costa del América con resultado de 4-3.

