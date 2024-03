La vida sin Mbappé comenzó en el Paris Saint Germain

Una nueva era en el Paris Saint Germain comienza a tomar forma. La vida sin Kylian Mbappé puede ser dura en la capital francesa. Empate sin goles en la cancha del Mónaco y solo 45 minutos del delantero que hace unas semanas sorprendió a propios y extraños al revelar que no renovará con su actual club y será agente libre el próximo julio.

Luis Enrique fue claro en una anterior conferencia de prensa: ''Tenemos que acostumbrarnos a estar sin él’’ y el experimento no pinta tan color de rosa. Dos empates consecutivos en Ligue 1, primero ante el Rennes en el Parque de los Príncipes, partido en el que salió Mbappé al minuto 65 y ahora la igualada sin goles contra los del Principado.

Tarea para la directiva parisina

No conformes con ver ir a su estrella gratis el próximo verano, el Paris Saint Germain tiene que encontrar una nueva casa lo más rápido posible. Nasser Al-Khelaifi y compañía no pudieron convencer al Ayuntamiento de París de venderles el Parque de los Príncipes y tomaron la decisión de no renovar el acuerdo para seguir jugando en dicho inmueble.

Por ello, se espera que en los próximos meses revelen noticias del próximo estadio en el que disputará sus partidos como local el PSG. Se habla de la negativa de la afición ultra de querer moverse, por lo que se vendrán semanas complicadas para el conjunto parisino.

Finalmente, en tema futbolístico la actualidad no pinta mal. Ventaja de 2-0 contra la Real Sociedad en UEFA Champions League (uno de Mbappé), líderes de la Ligue 1, ganadores de la Supercopa de Francia y en cuartos de final en la Copa doméstica.

