“No va a volver a pasar": Antuna le pide perdón a Chivas

Uriel Antuna y Chivas, son sinónimo de polémica. Luego de un festejo que causó polémica, por haber besado el escudo de Cruz Azul pese a su pasado rojiblanco, el ‘Brujo’ le pidió disculpas a la afición rojiblanca.

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en la Jornada 10 del Clausura 2024, dentro de la cancha del Estadio Azteca. Previo al encuentro que promete estar lleno de emociones y goles, Antuna le mandó un mensaje a la afición rojiblanca, reconociendo su error.

La disculpa de Uriel Antuna a Chivas

En conferencia de prensa, Uriel Antuna reconoció que fue un error festejar así. Principalmente por el pasado que tuvo en Chivas y por lo tanto, aseguró que no volverá a pasar. De igual manera aceptó que su paso por el equipo rojiblanco no fue el que esperaba pero eso no quiere decir que tenga que faltarle el respeto al club.

“Me tocó festejar así y no volverá a pasar, porque no es un festejo adecuado para un exequipo. Todo mi respeto para Chivas, me tocó estar allá y no se me dieron las cosas, me tocó trabajar y seguir creciendo”, declaró el mexicano.

En el mismo tenor, Antuna reconoció que en Chivas cometió muchos errores y ahora en Cruz Azul, con un poco más de madurez, ha ido corrigiéndolos. Es por eso que, en el partido que sostendrán en la cancha del Estadio Azteca, no sucederá nada como lo que se vivió en Guadalajara en aquel encuentro.

“Cometí demasiados errores cuando estuve en Chivas y ahora los vengo corrigiendo. Al final me di cuenta de lo realmente importante y me enfoqué en lo que tengo que hacer”, sentenció Antuna. El choque entre la Máquina y el Rebaño Sagrado, se disputará el sábado 2 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

