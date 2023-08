¡Error de Mohamed! Este sería el peor fichaje del Apertura 2023

Robert Ergas no ha tenido el mejor rendimiento desde su llegada a Pumas. El futbolista uruguayo fue fichado para ser una solución en la defensa de Pumas, específicamente a petición del técnico Antonio Mohamed. Sin embargo, a pesar de las expectativas, no ha logrado consolidarse como titular en el equipo.

En el último enfrentamiento contra Tigres, Aldrete no fue alineado como titular. Esto generó expectativas de que Ergas sería el elegido para ocupar esa posición. Sin embargo, en una decisión que sorprendió a muchos, Mohamed optó por Pablo Monroy, a pesar de que no es perfil izquierdo. El defensor uruguayo presenta una contractura en el isquiotibial. Esta situación lo pone en duda para el próximo encuentro contra Santos Laguna.

El futbolista de 25 años de edad jugó en el Defensor Sporting, pero terminó su contrato con el club en enero del 2023. Desde entonces, el jugador no había tenido equipo hasta que los Pumas lo ficharon en este mercado. Ergas pasó por selecciones menores en Uruguay, El defensa pasó por la sub 17 y posteriormente por la sub 20, pero no ha tenido mucha continuidad en sus equipos.

Dos polos opuestos, Ergas y César Huerta

Es probable que no veamos a Ergas en acción hasta después de la Fecha FIFA, en el partido contra Atlético San Luis, programado para mediados de septiembre. Hasta el momento, Robert ha jugado un total de 193 minutos en cuatro partidos. La situación de Ergas en Pumas es un reflejo de los desafíos que enfrentan los jugadores y los equipos en el futbol profesional.

Por otro lado, el que sí ha rendido este semestre es César Huerta. El “Chino” ha demostrado ser una de las promesas más brillantes de Pumas y el futbol mexicano. Su actuación contra los Tigres en el Torneo Apertura 2023 ha solidificado su posición como uno de los delanteros más prometedores de la Liga BBVA MX.