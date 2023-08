La conmovedora despedida de Ángel Sepúlveda de Querétaro

Este martes 29 de agosto, se confirmó la llegada de Ángel Sepúlveda a Cruz Azul luego de defender los colores de Querétaro: el futbolista mexicano de 32 años de edad se despidió de Los Gallos Blancos luego de 195 partidos disputados, 41 goles y 23 asistencias. Ahora, se unirá a la plantilla de La Máquina en busca del décimo título de la Liga BBVA MX para el club.

La emotiva despedida de Ángel Sepúlveda de Querétaro

Queridos aficionados del Querétaro,

Hoy me dirijo a ustedes con una mezcla de emoción y tristeza. Quiero comunicarles que mi aventura con el Querétaro está llegando a su fin, ya que me embarcaré en un nuevo capítulo de mi carrera, agradecido por el increíble apoyo que me han brindado durante mi tiempo aquí.

Desde mi llegada, me han recibido a mí y a mi familia con los brazos abiertos, mostrándonos cariño y pasión. Ha sido un honor vestir esta camiseta y representar al Club Querétaro en el campo. Cada partido, cada gol marcado ha sido un momento inolvidable que llevaré siempre en mi corazón.

Quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, en las victorias y en las derrotas. También quiero expresar mi gratitud a los directivos y a todos los trabajadores que hacen posible su funcionamiento. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para crear un ambiente positivo y profesional en el que he podido crecer como jugador.

Un agradecimiento especial también a mis compañeros de equipo. Hemos compartido momentos de alegría, sacrificio y crecimiento juntos. Los partidos jugados hombro a hombro serán recuerdos que siempre llevaré conmigo.

Además, estoy orgulloso de haber dejado mi huella en la historia del Querétaro. Extremadamente orgulloso. Cada partido era una oportunidad para dar lo mejor de mí y representar al club y a su apasionada afición de la mejor manera posible.

El cariño y el apoyo que he recibido de los aficionados del Querétaro. Sin ustedes, todo esto no habría sido posible.

Aunque mi camino me lleve lejos del Querétaro, quiero que sepan que siempre llevaré conmigo el amor y el respeto por este equipo y esta ciudad.

¡Gracias, Querétaro, por todo!

Con cariño,

Ángel Sepúlveda

Cruz Azul apenas suma una victoria en el torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Fue hasta la sexta fecha del torneo Apertura 2023 que Cruz Azul consiguió su primera victoria; baja la dirección técnica de Joaquín Moreno, La Máquina derrotó a Rayados en El Gigante de Acero y salió del fondo de la clasificación general: con cuatro puntos, el conjunto cementero ocupa la décimo sexta posición de la tabla.