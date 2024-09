“El que no responda tendrá que irse de la Selección": Javier Aguirre

La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho el regreso de Javier Aguirre al banquillo nacional con triunfo ante Nueva Zelanda de 3-0 con anotaciones de Orbelín Pineda, César Huerta y Luis Romo. Tras la victoria, el “Vasco” habló de lo que le ha pedido a los jugadores en estos días que pudo trabajar con ellos en esta Fecha FIFA.

“El mensaje es claro en el aspecto anímico, darle a la gente lo que pide, un equipo que luche y pelee, no bajar los brazos, jugar al futbol hoy era complicado, el ritmo del partido, el poco entrenamiento, la humedad, era mucho pedir, lo que hayan venido no podían irse tristes a casa, más allá del resultado y el rival, vio a la selección, aspectos tácticos son para ajustar cositas que hay que mejorar”, mencionó Javier Aguirre.

Gol Orbelín Pineda: México 1-0 Nueva Zelanda | Amistoso Internacional

Por otro lado Javier Aguirre aclaró la razón por la que decidió aceptar el puesto de director técnico de cara a la siguiente copa del Mundo y vivir su tercera etapa en el banquillo nacional.

Javier Aguirre habla de su regreso a la Selección Mexicana

“Claro, nunca le puedes decir que no a tu ´país, en cualquier cargo, me refiero al futbol lo hablé con mi mujer, soy un privilegiado, después de un buen tiempo en la liga, me llena de orgullo que me hayan llamado, escuchas a la gente, el entrenamiento, el día que pierda eso, será el final, mientras siga alerta, me mueva, seguiré dando guerra”, puntualizó Aguirre.

Al finalizar, el entrenador mexicano también lanzó un mensaje importante para los jugadores mexicanos y dejó claro que el que no llene los ojos, dejará de estar considerado en las futuras convocatorias de la selección mexicana.

“Puede ser, no es tangible, se sabe, tal o cual esté en un estado anímico de tres en 10, derrotas, fracasos, malos momentos, pero esa es mi labor de labores, mirándolos a los ojos, interrogando, metiéndome, el que no responda, tendrá que irse, yo necesito a gente que vea que es una oportunidad grandísima de jugar una Copa del Mundo en tu casa, no hay mayor competición que una Copa del Mundo y qué mejor en tu casa, necesito gente que esté limpia de cabeza y de abajo”, finalizó el Vasco.

