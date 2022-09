El rival de Canelo Álvarez que sueña con su revancha

Después de que el Canelo Álvarez cerrara su trilogía ante Gennady Golovkin con una victoria por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, varios boxeadores han comenzado a levantar la mano para convertirse en el próximo rival del púgil azteca. Uno de estos peleadores es un viejo conocido por el tapatío que sueña con tener su revancha próximamente.

Se trata de Caleb Plant, quien se enfrentó al mexicano en noviembre del 2021 por la unificación de los títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) -que ostentaba en ese entonces el tapatío- y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que le pertenecía al estadounidense.

En aquella pelea, Álvarez se llevó la victoria por KO en el decimoprimer round, pero el norteamericano no pierde la esperanza de volverse a medir al múltiple campeón.

“Quiero una revancha con Canelo y si tengo que enfrentar hasta al último de los mejores boxeadores de la división de los supermedianos para conseguirlo, entonces eso es lo que haré", declaró en entrevista para FightHype.

Caleb Plant revela que no se preparó bien para enfrentar a Canelo Álvarez

Caleb Plant recordó aquella derrota ante el Canelo Álvarez en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

“No tuve mi mejor campamento para enfrentar esa pelea. (Canelo) me sorprendió con un gran tiro que me hizo parar. No estoy aquí para poner excusas”, concluyó el estadounidense, quien enfrentará a Anthony Dirre el próximo 15 de octubre y en caso de quedarse con la victoria se convertiría en retador obligatorio para el tapatío.

Canelo Álvarez no tiene planeada una pelea más para este 2022, ya que después de convertirse en campeón indiscutido en las 168 libras se someterá a una operación en la mano izquierda, por lo que Caleb Plant tendrá que esperar su turno, ya que se espera una larga recuperación para el mexicano antes de volver un cuadrilátero.