“Espero estar en esas conversaciones": Yuki Tsunoda, sobre el asiento de Checo Pérez

Checo Pérez necesita dar un golpe sobre la mesa en Bélgica para esclarecer todo tipo de rumores que rondan el Paddock de la Fórmula 1, sobre su continuidad en Red Bull.

Pero mientras eso sucede, la estructura de la bebida energética tiene a tres posibles candidatos para ocupar el asiento de Checo Pérez, en caso de que el mexicano no levante su nivel. Uno es Liam Lawson, otro es Daniel Ricciardo, y otro es el japonés Yuki Tsunoda, quien a su llegada al Gran Premio de Bélgica habló al respecto.

El piloto de RB, reconoció que toda la información con la que cuenta obedece sólo a rumores, pero considera que ha demostrado tener lo suficiente como para subirse al RB20.

“No sé si me están considerando seriamente para ese puesto. Tal vez haya conversaciones en segundo plano, pero aparte de Max, no creo que nadie reciba información al respecto. Espero que me mencionen en esas conversaciones y creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. Estoy bastante contento con mi rendimiento hasta hoy. Entonces, ¿qué más tengo que hacer?”, se preguntó frente a los medios de comunicación.

Tsunoda asegura que su rendimiento ha sido óptimo y que ha hecho todo lo que está en sus manos para poder dar el salto a Red Bull y ser compañero de Max Verstappen.

“Es bastante obvio. Si miras los puntos que sumo en comparación con los demás. Estoy bastante contento con todo lo que he demostrado y eso es lo único sobre lo que tengo control. Todo lo demás no lo controlo”.

¿Un buen resultado asegura la continuidad de Checo Pérez?

De entrada el equipo está concentrado en tener un buen fin de semana en Bélgica, y si Checo consigue un sólido resultado, se ve difícil que la organización tome la decisión de quitarle su asiento durante el parón de verano.