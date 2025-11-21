El técnico calificado al Mundial 2026 que es acusado por sus comportamientos: “Recibí mal trato”

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la conferencia de prensa solicitada por el propio entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, en un contexto marcado por los cuestionamientos surgidos en torno al ambiente interno de la Celeste y a los recientes resultados obtenidos en la fecha FIFA. El equipo cerró la ventana internacional con un empate 0-0 frente a México en Torreón y una derrota por 5-1 ante Estados Unidos en Tampa.

Durante la comparecencia, el técnico abordó directamente los reclamos que surgieron en los últimos días. “Cada vez me hice responsable de las cosas que le pasaban al equipo. No pueden señalar o indicar un momento en el que yo no haya asumido la responsabilidad de los malos momentos del equipo. Siempre me hice responsable y de una manera no engañosa”, señaló al inicio.

Posteriormente agregó: “Recibí reclamos vinculados a mi comportamiento. En toda mi carrera siempre fui valorado por los jugadores. En este periodo es donde recibo mal trato. No he tenido problemas con ningún jugador para decir ‘los jugadores están incómodos conmigo’, siempre hay dificultades”.

La Asociación Uruguaya de Futbol informó que la comparecencia no estaba vinculada con una posible renuncia, sino con la intención del entrenador de aclarar la situación tras los encuentros recientes. Uruguay llega a este momento con la clasificación al Mundial 2026 asegurada, luego de cerrar las Eliminatorias de Conmebol en cuarto lugar con 28 puntos y resultados destacados como el 2-0 ante Argentina en Buenos Aires y el 2-0 frente a Brasil en Montevideo.

Con el proceso clasificatorio concluido desde septiembre, la selección utiliza las fechas FIFA actuales para afinar su preparación rumbo a la Copa del Mundo del próximo año, al igual de observar jugadores jóvenes que alzan la mano para subirse de último instante a la lista definitiva de la justa mundialista. El récord del DT Argentino es de 31 partidos dirigidos que suman 16 victorias, 8 empates y 7 derrotas desde su llegada en 2023.