El Toro Fernández visita el zoológico en Puebla | Así aprovecha la Fecha FIFA

¡El Toro Fernández se relaja en Puebla durante la Fecha FIFA! El delantero uruguayo de la Liga MX aprovechó el parón internacional para visitar el zoológico en Puebla, compartiendo momentos únicos con animales salvajes y mostrando su lado más divertido fuera de la cancha.

¡El Toro Fernández se relaja en Puebla durante la Fecha FIFA! El delantero uruguayo de la Liga MX aprovechó el parón internacional para visitar el zoológico Africam Safari en Puebla, compartiendo momentos únicos con animales salvajes y mostrando su lado más divertido fuera de la cancha.

