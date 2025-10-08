Visa de Crack | Alheli Mateos rumbo al Mundial 2026 | Nutrióloga de selecciones de Costa Rica
¡Inspiradora historia de Alheli Mateos! La nutrióloga mexicana que trabaja con selecciones de fútbol costarricenses comparte su camino profesional, los retos en el deporte de alto rendimiento y cómo se prepara para llegar al Mundial 2026.
¡Inspiradora historia de Alheli Mateos! La nutrióloga mexicana que trabaja con selecciones de fútbol costarricenses comparte su camino profesional, los retos en el deporte de alto rendimiento y cómo se prepara para llegar al Mundial 2026.