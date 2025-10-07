Le sale cara la victoria al América; Maximin y La Pantera, salieron por lesión en el partido; Sebastián Cáceres se resintió de un problema en el pie en el calentamiento.
América está en estado de alerta; las 3 lesiones se unen a la de Henry y Jonathan dos Santos, además de que Jardine perderá a 7 jugadores para la fecha FIFA de cara al clásico capitalino vs. Cruz Azul.
