Le sale cara la victoria al América; Maximin y La Pantera, salieron por lesión en el partido; Sebastián Cáceres se resintió de un problema en el pie en el calentamiento.

América está en estado de alerta; las 3 lesiones se unen a la de Henry y Jonathan dos Santos, además de que Jardine perderá a 7 jugadores para la fecha FIFA de cara al clásico capitalino vs. Cruz Azul.

Los Protagonistas
Lo mejor de los Prota
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

