Cruz Azul humilla a Pumas UNAM en un récord que nadie se imaginaba

Cruz Azul derrotó al Club América en condición de local en el Estadio Olímpico Universitario y sumó una victoria más, pero no una cualquiera. Resulta que los dirigidos por Nicolás Larcamón superaron un récord histórico de Pumas UNAM en su propio estadio y lo más curioso es que lo lograron en su primer año jugando en Ciudad Universitaria (CU). Por otro lado, La Máquina ya se prepara para afrontar la jornada 14 del Apertura 2025 .

Resulta que la victoria ante las Águilas le permitió a Cruz Azul tener un invicto más largo que Pumas en Ciudad Universitaria: 23 partidos sin conocer la derrota. En muy poco tiempo, los azules superaron lo hecho por los del Pedregal en la temporada 1978/79 y 1979/80, cuando eran comandados por Hugo Sánchez y Cabinho, alcanzando los 22 partidos sin perder. En la actualidad, Pumas se encuentra al borde de la eliminación del Apertura 2025 .

Cruz Azul superó el invicto de Pumas UNAM en CU

¿Por qué Cruz Azul juega de local en Ciudad Universitaria?

Desde enero de 2025, Cruz Azul juega como local en el Estadio Olímpico Universitario, recinto que le pertenece históricamente a Pumas. Resulta que La Máquina abandonó el Estadio Ciudad de los Deportes por conflictos con la Familia Cosío, además de diferentes situaciones que no permitían que continuaran jugando en el inmueble de la Colonia Nochebuena, pese al arraigo que venían recuperando con la afición.

El comunicado de la Liga BBVA MX respecto a la localía de Cruz Azul

Previo al inicio del Clausura 2025, la Liga BBVA MX lanzó el siguiente comunicado:

“La Liga BBVA MX informa que tras haber recibido y revisado la solicitud formal del Club de Futbol Cruz Azul para realizar el cambio de sede de sus encuentros como local al Estadio Olímpico Universitario, dicha solicitud ha sido aprobada.

El club presentó en tiempo y forma toda la documentación requerida cumpliendo con los lineamientos establecidos en el reglamento de competencia incluyendo un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México y de esta forma trabajará de manera coordinada con el Club Universidad Nacional, así como aspectos relacionados con la logística, seguridad, infraestructura y accesibilidad para los aficionados.

El cambio de sede entrará en vigor a partir del 11 de enero de 2025, fecha en que se disputará el partido entre Cruz Azul y Atlas, como parte de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2025. La Liga BBVA MX reitera su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y el respaldo a sus clubes afiliados para garantizar el desarrollo exitoso del torneo, promoviendo un entorno competitivo y seguro para todos los actores involucrados”.

Los partidos restantes de Cruz Azul en el Apertura 2025

A falta de cuatro jornadas para la finalización de la primera fase, Cruz Azul se enfrentará a: Necaxa (visita), Monterrey (local), Puebla (visita) y Pumas (local).