Elche vs Valencia; la hora para VER EN VIVO a Javier Aguirre en la Jornada 11 de LaLiga

Este fin de semana se llevará a cabo el que es, posiblemente, el juego más importante que Javier Aguirre ha tenido desde que llegó al Valencia de España, equipo que desea mantener la categoría y que este día tendrá que enfrentar al Elche de Martín Anselmi.

Un Barcelona alérgico al gol

Este juego es uno de los más esperados de este fin de semana toda vez que se enfrentarán dos instituciones con muchas posibilidades de perder la categoría en España, motivo por el cual el triunfo para cualquiera de las dos escuadras no es menos que un gran tanque de oxígeno.

¿Cómo llega el Valencia de Javier Aguirre a este partido del Valencia?

Después de tres compromisos dirigidos, el balance general para Javier Aguirre no es el mejor dado que registra dos empates y un descalabro, por lo que de 9 puntos posibles el técnico mexicano únicamente ha sumado 2, mismos que lo mantienen en la zona baja de la tabla general.

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Bajo este contexto, cabe decir que el último compromiso de Liga del Valencia fue precisamente la derrota que tuvo ante el Villarreal, por lo que el Vasco ha comenzado a sentir la presión de dirigir a una de las instituciones más históricas y trascendentes que hay en España.

Así, este fin de semana el compromiso ante el Elche será fundamental toda vez que el cuadro local tiene 4 puntos de ventaja sobre el Valencia, por lo que si el conjunto naranjero obtiene el triunfo no solo recortará distancias, sino que además meterá a otro equipo más a la lucha por el no descenso.

¿Cuándo y dónde será el juego entre Elche y Valencia?

Será este domingo 1 de noviembre, en plena celebración por el Día de Muertos, que el Elche y Valencia se jugarán un duelo fundamental en las aspiraciones de Javier Aguirre por salvar a un equipo más del descenso. El partido comenzará a las 11:30 horas y se podrá ver por Sky Sports.