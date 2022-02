Elden Ring ya es uno de los juegos mejor calificados en la historia

Luego de sufrir una serie de retrasos, Elden Ring llegará el próximo viernes 25 de febrero y lo hará como uno de los títulos mejor calificados en la historia de la industria de los videojuegos.

La entrega desarrollada por FromSoftware y publicado por Bandai Namco Entertainment, cuenta con una calificación del 97/100 en Metacritic, misma que tienen a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand Theft Auto V y Metroid Prime en lo más alto. Hasta el momento, en el sitio que recopila reseñas de música, películas y videojuegos hay únicamente un juego que ha alcanzado una puntuación de 99 y se trata de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Elden Ring se lanzará el 25 de febrero de 2022

Cabe mencionar, que tras su lanzamiento la puntuación de Elden Ring podría cambiar en el portal de Metacritic. La entrega estará disponible para plataformas como PC, PlayStation, Xbox y las consolas de nueva generación PlayStaion 5 y Xbox Series S/X.

With this guidance in mind, undertake a new journey with us, Tarnished.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/DKJ0yWCqiq — ELDEN RING (@ELDENRING) February 24, 2022

Te puede interesar: Daft Punk emite concierto especial en Twitch a un año de su separación

¿De qué trata Elden Ring?

El juego de rol fue anunciado en 2019. Elden Ring es un videojuego en tercera persona y se centra en la fantasía.

“Desvela los misterios del poder del Círculo de Elden. Enfréntate a criaturas temibles y conoce a adversarios con pasados tumultuosos y personajes con sus propias motivaciones para ayudarte a avanzar o complicarte las cosas.

Elden Ring ofrece vastos parajes de fantasía y sombrías e intrincadas mazmorras que están conectadas de forma fluida y sin interrupciones”, se lee en el sitio oficial de Bandai Namco.

El juego llegará con dos versiones disponibles, la Standard y la Deluxe Edition, esta última además del videojuego incluye un libro de arte y banda sonora digitales. Cabe mencionar, que el título ya se puede preinstalar a un día de su lanzamiento oficial.

Te puede interesar: Lego y 2K tendrían acuerdo para lanzar juego del Mundial de Qatar 2022