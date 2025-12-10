Elektra rebaja a mitad de precio esta bicicleta de ruta: tiene características de profesionales

Incursionar en el ciclismo de ruta puede ser muy costoso para una mayoría de personas, pero si no cuentas con mucho capital, este es tu día de suerte. Elektra lanzó una promoción imperdible para un producto que, normalmente, suele ser una opción muy lejana para la mayoría de usuarios: la Belfort Copan Sora R700 T50 Hielo Negro 2024, un modelo ideal para iniciar en el ciclismo de velocidad a un precio de locos.

Elektra rebaja a mitad de precio la Belfort Copan Sora R700

Usualmente, esta bicicleta tiene un precio de $27,499 pesos, pero ahora es posible adquirir una unidad a prácticamente la mitad de su valor. Elektra rebajó la Belfort Copan Sora R700 T50 Hielo Negro 2024 a solo $14,753 pesos, un número que puede ser tentador para muchos bolsillos. Como si fuese poco, es posible financiar la compra hasta 3 meses sin interés con bancos seleccionados (Banco Azteca, Banamex, BBVA, Santander, Banorte, entre otros).

Belfort Copan Sora R700 T50 Hielo Negro 2024|Elektra

También es posible adquirir la bicicleta mediante el programa de préstamos de Elektra, que ofrece la posibilidad de financiar la compra por unos $239 pesos por 100 semanas. Este método es ideal para aquellas personas que prefieren distribuir el monto sin comprometer su presupuesto mensual y, a la vez, disfrutar de los bienes, como es el caso de esta bicicleta de ruta.

La bicicleta que ofrece Elektra para adentrarse en el ciclismo de ruta

Además de tener un precio único en el mercado, la Belfort Copan Sora R700 T50 Hielo Negro 2024 cuenta con cuadro de aluminio X6, horquilla Full Carbon, grupo de transmisión Shimano Sora de 18 velocidades (2x9) y frenos mecánicos Tektro, siendo una de las mejores opciones para adentrarse en el ciclismo de velocidad. También cuenta con un peso cercano a los 10.67 kg, rodado 700c y detalles en grafito y negro.

En resumen, se trata de una bicicleta de gama de entrada-media para ruta, con un buen balance entre componentes (Shimano Sora) y materiales (aluminio + carbono) para ofrecer rendimiento y comodidad a un precio accesible, destacando su diseño moderno y ligero para pedaleo rápido.