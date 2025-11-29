El sueño que busca cumplir Isaac del Toro tras conquistar el ciclismo mundial

Isaac Del Toro es una de las figuras más exitosas del presente del ciclismo mundial. El joven de 21 años tiene una carrera brillante en el deporte y viene de obtener ni más ni menos que el segundo lugar en el Giro de Italia.

Luego de quedarse con la maglia rosa en el Giro de Italia 2025, el ciclista bajacaliforniano continúa enfocado en seguir creciendo en logros. Su conocimiento, formación, experiencia y entrenamientos alrededor del mundo, le han permitido construir una base sólida para conseguir todo lo que se proponga. Este es su próximo sueño a cumplir.

El sueño de Isaac del Toro tras conquistar el Giro de Italia 2025

El joven deportista se encuentra en el tercer lugar del ranking mundial de ciclismo. El Giro de Italia lo proyectó definitivamente en la élite de exitosos ciclistas. Según sus publicaciones compartidas en redes sociales y algunas entrevistas de medios locales, también se está preparando para los compromisos que vienen.

La próxima competición del deportista es el Tour de Francia 2026 (certamen que por tercera ocasión arrancará en Barcelona). Pero también mantiene la ilusión de ganar el premio Vélo d’Or que distingue al mejor ciclista del año y se anunciará el próximo 5 de diciembre.

Sin embargo, existe otra instancia que el ciclista tiene en mente: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si bien el joven no descarta competir y sería como cumplir uno de sus más grandes sueños, prefiere mantener la vista y concentración en el presente y sus compromisos deportivos más cercanos en el tiempo.

¿Cuáles son los títulos que ha ganado Isaac del Toro en su carrera?

Luego de iniciarse en ciclismo de montaña, ciclocross y rutas guiadas, Isaac del Toro continuó su carrera residiendo en Europa. Allí entrena para su equipo profesional: UAE Team Emirates XRG. Estos son los logros que ha cosechado a su corta edad: