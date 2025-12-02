deportes
Elektra tiene a mitad de precio esta caminadora plegable y eléctrica: tiene una pantallita

La plataforma lanzó esta increíble promoción para todos aquellos que quieren ejercitarse en la comodidad de su hogar, sin necesidad de asistir a un gimnasio

Caminadora en Elektra
Elektra
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Si buscas una opción accesible para montar un espacio de entrenamiento en casa , entonces estás de suerte. Elektra lanzó una promoción para un producto sumamente destacado dentro de su catálogo: la Caminadora Eléctrica Centurfit Asport de 2.75 HP, uno de los modelos más completos de su línea, que ahora aparece con un descuento que la deja en un costo muy atractivo.

Si bien su precio regular era de casi $16,000 hasta hace poco, ahora es posible conseguirla por tan sólo $7,999, una reducción considerable y muy atractiva para quienes desean iniciar una rutina constante sin gastar demasiado. Además, Elektra ofrece hasta tres meses sin intereses con distintas instituciones bancarias (Banco Azteca, Banamex, BBVA, Santander, Banorte y American Express).

Caminadora en oferta en Elektra
Elektra

Por si fuera poco, los usuarios van a tener la posibilidad de adquirirla mediante el programa de Préstamo Elektra por $132 semanales durante 100 semanas. Esta alternativa, diseñada para usuarios que prefieren distribuir el monto sin comprometer su presupuesto mensual, es una de las más destacadas dentro de la plataforma.

Todo lo que incluye la caminadora disponible en Elektra

Más allá del costo, este modelo destaca por su configuración pensada para aprovechar cada sesión. Incluye tres niveles de inclinación y una banda de 115 cm de largo por 42 cm de ancho, dimensiones adecuadas para caminar, trotar o hacer trabajo aeróbico más intenso.

Su motor de 2.75 HP permite alcanzar velocidades que van desde los 0.8 hasta los 14.8 km/h, mientras que su capacidad de carga llega a 100 kg, por lo que se adapta bien a distintos tipos de usuario. Además, el panel frontal incorpora una pantalla LED que muestra datos relevantes como el tiempo, la distancia recorrida, el ritmo y la estimación calórica.

También integra un medidor de pulso cardíaco, útil para ajustar el esfuerzo en actividades prolongadas. En cuanto al entretenimiento, dispone de bocinas, puerto USB, entrada auxiliar y Bluetooth, lo que facilita la reproducción de música o el control de funciones desde la app aSports, donde se pueden revisar métricas y gestionar la caminadora sin usar el panel físico.

