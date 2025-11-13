Elektra le rebajó 1,000 pesos a estos tenis de marca que todos quieren: están en oferta

Elektra se sumó al espíritu del Mejor Fin 2025 con una de las ofertas más atractivas del momento: los Nike Air Max Nuaxis en color negro y blanco, que ahora se consiguen con un descuento de 1,000 pesos sobre su precio original. Este modelo, conocido por su equilibrio entre estilo y confort, está disponible en tallas 26.5, 27 y 27.5.

Antes, estos tenis costaban $3,459, pero ahora se encuentran en promoción por tan sólo $2,579. Además, pueden adquirirse mediante el plan de Préstamo Elektra, que permite pagarlos a 43 pesos semanales durante 23 meses (poco menos de dos años), una opción sumamente atractiva para los potenciales compradores.

Web de Elektra

Un diseño moderno y materiales resistentes

Los Nike Air Max Nuaxis pertenecen a la línea Invierno 2024 de la marca, un lanzamiento pensado para ofrecer resistencia al desgaste, comodidad y versatilidad en el uso diario. Su estructura está fabricada en material sintético EVA, tanto en el interior como en la suela, lo que proporciona una pisada ligera y amortiguada.

El modelo mantiene la clásica cámara de aire visible que caracteriza a la familia Air Max, pero con una silueta más estilizada que se adapta a las tendencias actuales del streetwear. Según la descripción oficial del producto en Elektra, son ideales para actividades cotidianas, caminatas o para quienes simplemente buscan un calzado cómodo para usar durante largas jornadas.

TE PUEDE INTERESAR:



El paquete incluye un par de tenis con estilo Casual Sport y garantía directa con el proveedor. Su estética en negro con detalles en blanco los hace fáciles de combinar y un acierto seguro para cualquier guardarropa.

Aunque su lanzamiento se produjo en diciembre de 2024, este producto aún se mantiene muy vigente en las distintas tiendas oficiales de la marca, por lo que esta oferta es más que recomendable. Con esta rebaja, los Air Max Nuaxis se consolidan como una de las compras más atractivas del Mejor Fin 2025.