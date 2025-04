La eliminación en Concachampions sacude el vestidor de Pumas

Pumas llegará al partido ante Juárez anímicamente golpeado. El equipo que dirige Efraín Juárez sufrió una dura derrota ante Vancouver en la Concachampions y todo indica que habría causado un sacudón en el vestidor de los felinos.

El torneo internacional era uno de los grandes objetivos para el proyecto de Juárez, por lo que la eliminación en este certamen ha causado una enorme tristeza en la plantilla auriazul.

“Hay un dolor inmenso, durísimo dentro de ese vestidor, pero no hay ningún reproche, entonces en ese aspecto yo confío en mi grupo y que nos tenemos que levantar. La realidad es que no perdimos la serie, eso es lo que más duele, si nos hubieran metido cuatro goles sería más fácil de corregir los errores, pero ¿qué le voy a reprochar al equipo? El resultado no va a cambiar que siga creyendo en ellos, por la manera en la que se entregan”, dijo el estratega de Pumas.

Partido clave para Pumas ante Juárez

Los felinos tienen un partido vital ante Juárez, ya que de ganar estarían más cerca de asegurar su boleto al Play In del Clausura 2025.

“Todavía no nos alcanza. Intentamos por todos los lados y entendiendo eso nos encontramos con una desatención al minuto 93 y el partido se nos va. Si no es por eso, seguramente hablaríamos de otra cosa”, dijo Efraín luego de la caída ante el conjunto de la MLS.

El DT azul y oro espera recuperar a sus jugadores anímicamente y conseguir una victoria cuando este sábado reciban a Juárez en el estadio olímpico universitario.

“Es lo que más me emociona, no le tengo miedo al fracaso, tengo más de esos que éxitos y me hace aprender para salir adelante, pero no creo que sea fracaso porque el equipo lo intento. Hablando con mis jugadores en el vestidor no hubo reproches”, sentenció el técnico de los felinos.