Ellos fueron los culpables de la humillación de Cruz Azul ante Seattle Sounders, según los aficionados

El presente de Cruz Azul no es alentador, y es que los cementeros vienen de ser goleados por 7-0 ante Seattle Sounders en su debut de la Leagues Cup 2025 . Todo el equipo no estuvo a la altura, desde la zona defensiva hasta el ataque, y los aficionados no dudaron a la hora de mencionar a los culpables en las redes sociales: Nicolás Larcamón fue el primero, seguido de Lorenzo Faravelli y José Rivero.

El entrenador de La Máquina, fue el máximo responsable de la humillación según los aficionados. “Espero que Larcamón sea despedido hoy mismo”, “Este DT no tiene mentalidad ganadora”, “Larcamón debería largarse hoy mismo sin inventar excusas baratas”, “No puede volver Larcamón a dirigir un partido de Cruz Azul”, fueron algunos comentarios de la afición en la red social de X. Cabe destacar que Larcamón piensa sacar adelante a Cruz Azul tras la goleada .

Sin embargo, el entrenador no fue el único que recibió críticas, ya que Lorenzo Faravelli, mediocampista que fue titular en la goleada, fue golpeado en redes por los fanáticos: “Vendan a Faravelli”, “Faravelli no puede ser titular en Cruz Azul”, “Faravelli era la plaza de Jovic”, “Nomás salió Faravelli y el equipo volvió a tomar forma…”, expresaron su enojo los aficionados de La Máquina.

Finalmente, José Rivero fue otro futbolista dentro del terreno de juego quien fue muy criticado por la afición cementera: “Y sigue Rivero arrastrándose en la cancha”, “Larcamón sin huevos que no toca a Rivero”, “Rivero no puede ser titular en Cruz Azul”, “Rivero jugando de gratis”, “Rivero estorba no más”, sentenciaron los fans de La Máquina, mostrándose decepcionados por la derrota.

¿Quién fue el peor jugador de Cruz Azul ante Seattle Sounders, según la estadística?

De acuerdo a los datos ofrecidos por la plataforma SofaScore, el peor jugador de Cruz Azul en la derrota 7-0 frente a Seattle Sounders fue Willer Ditta, defensor central colombiano. El futbolista de 28 años no tuvo un buen partido ni mucho menos y tuvo una valoración general de 4.7 sobre 10, realmente bajo. No ganó ni un sólo duelo aéreo, perdió la posesión en 10 ocasiones y no acertó ninguno de los pases largos que intentó.