Tenemos los huevos para salir de esta derrota: Nicolás Larcamón tras goleada al Cruz Azul

La Máquina Celeste de la Cruz Azul inició con el pie izquierdo su participación en la Leagues Cup 2025 y fue goleado 7-0 frente al Seattle Sounders en su primer compromiso del torneo. Tras el encuentro, el director técnico de los cementeros, Nicolás Larcamón, dio la cara y confesó que el equipo tiene el carácter para salir adelante después de esta derrota.

“El grupo lógicamente está golpeado por un resultado que contrasta con todo lo que venía haciendo, es un golpe duro por la expectativa en esta competencia y si al mismo tiempo de sentir todo ese dolor por el resultado de este tipo, nos dijimos y nos juramentos laburos y los huevos suficientes para salir delante de un resultado de este tipo y buscar una revancha que tenemos en unos días y más allá del formato de competencia, nos hemos jurado responder y dar la cara para volver a tomar la forma del rumbo y proceso”, mencionó Larcamón en conferencia de prensa.

Nicolás Larcamón revela la razón de la goleada de Cruz Azul ante el Seattle Sounders

Por otro lado Nicolás Larcamón dio detalles de las razones por las que ocurrió la dolorosa derrota en la que recibieron siete goles, un número de anotaciones que no recibía Cruz Azul desde hace más de tres años.

“Muchas veces uno no escoge las circunstancias, uno no lo desea para la historia y afición, sabemos lo que los lastima una goleada de este tipo, dentro de lo negativo, un resultado de este tipo es una oportunidad de hacernos cargo de todo lo que queremos, validarlo con acción, respuesta, cuando te pegan de esta manera la oportunidad de mostrar fortaleza creo que es una oportunidad para nosotros de hacernos más fuerte y que sólo fue una noche fatídica. Fuimos superados de todos los puntos de vista, si bien pienso que el resultado es demasiado abultado, Seattle fue un rival que no nos tomó del cuello, no nos soltó, no nos dejó y siento que culminó un partido impecable”, finalizó Larcamón.

Ahora la historia es diferente ya que Nicolás Larcamón va iniciando su historia como entrenador de Cruz Azul, por lo que veremos que consecuencias hay dentro del seno celeste. A la Máquina le quedan dos compromisos en el torneo, primero frente L.A. Galaxy el próximo domingo y el cierre de la fase de grupos el próximo jueves en contra de Colorado Rapids.