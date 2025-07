Ellos fueron los 3 peores jugadores de León contra Montreal, según los aficionados

Sebastián Santos, Ettson Ayón y Emilio Rodríguez fueron señalados como los 3 peores jugadores del Club León por los aficionados, tras la derrota en los penaltis ante Montreal Impact por la primera jornada de la Leagues Cup. Cabe destacar que la ‘Fiera’ viene en un mal momento, pues cayeron goleados por Cruz Azul donde Sepúlveda anotó un golazo de otro planeta , en la tercera jornada del Apertura 2025. Ahora, la afición apuntó en contra de 3 jugadores puntuales.

Ellos fueron los 3 peores jugadores de León en su debut de Leagues Cup

1. Sebastián Santos

El lateral ingresó en el minuto 74 de partido y fue quien falló el penalti decisivo en la tanda, haciendo que León pierda el partido. “Santos, Santos... Ese morro ya debería retirarse por amor propio”, “Gracias Sebastián Santos por…”, “Si Santos tiene mil detractores, yo soy uno de ellos. Si Santos tiene un detractor, yo soy ese. Si Santos no tiene detractores es porque me morí”, fueron algunos comentarios en la red social de X. Por otro lado, León finalmente no venderá a Nicolás Fonseca al futbol español .

@Cheems_nojao

Montreal Impact Montreal Impact venció a León en la primera jornada de la Leagues Cup

2. Ettson Ayón

El delantero ingresó en el minuto 83 en lugar de Rogelio Funes Mori, el goleador del partido para León, pero poco pudo hacer en la cancha. “James y todos ya estamos hasta la chingada de Ayón, no mames”, “¿Por qué entró Ayón?”, “Ayón hasta parece que paga por jugar”, “Ayón es un insulto a la afición”, fueron las críticas de los aficionados de la ‘Fiera’ para ese jugador.

@mtzrmzia

3. Emilio Rodríguez

Si bien es cierto que la tercera plaza de ‘más criticados’ estuvo más reñida, ya que jugadores como Emiliano Rigoni y Adonis Frías recibieron las quejas de la afición, fue Emilio Rodríguez quien recibió las críticas más duras: “Por el amor de Dios saquen a Emilio Rodríguez”, “Y aunque no la crean, a esa chingadera de Emilio Rodríguez lo llaman refuerzo”, soltaron los aficionados en redes sociales.

@pedropanzaverde

¿Cuándo vuelve a jugar León por la Leagues Cup?

El León volverá al ruedo en esta Leagues Cup 2025 el próximo viernes 1 de agosto, cuando le toque enfrentar a New York City FC. Los dirigidos por Eduardo Berizzo están obligados a ganar si desean clasificar a la siguiente instancia del torneo, ya que tras caer en los penaltis ante Montreal, suman un sólo punto en la tabla general de la Liga BBVA MX.