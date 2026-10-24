Emanuel Vaquero’ Navarrete vs ‘O’ Shaquie Foster: ¿Dónde ver la pelea de box este sábado 24 de octubre?

El choque de esta noche en el Frost Bank Center de San Antonio define la unificación de títulos en las 130 libras entre Emanuel "Vaquero" Navarrete y O'Shaquie Foster. En punto de las 11:00 pm, la mansión del boxeo abre sus puertas, y podrás vivir cada electrizante golpe a través de la señal del Canal 7 y en la app y sitio web de Azteca Deportes, con la mejor cobertura en Box Azteca.

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El momento de Emanuel "Vaquero" Navarrete

El boxeador mexicano llega a este compromiso ostentando un récord de 40-2-1 con 33 nocauts, poniendo sobre la mesa sus campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Durante la ceremonia de pesaje, el peleador azteca registró exactamente 130 libras, marcando el límite exacto de la división superpluma, una categoría en la que compite en su terreno natural.

Para este combate, Vaquero Navarrete basará su estrategia en su característico alto volumen de golpeo y un estilo poco ortodoxo sobre el ring. En sus declaraciones previas, el campeón destacó que buscó concretar esta contienda durante casi tres años, asegurando estar enfocado, tener "hielo en las venas" y estar completamente preparado para adaptarse a cualquier plan de pelea que intente imponer su oponente.



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El momento de O'Shaquie Foster

Por su parte, el peleador estadounidense sube al cuadrilátero con una marca de 25-3 y 12 nocauts, exponiendo su título de campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Tras superar la báscula con 129.8 libras, el norteamericano llega con un importante ritmo competitivo luego de vencer a Raymond Ford el pasado mes de mayo en la exitosa defensa de su corona.

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