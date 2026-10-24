10 cosas que no sabías sobre Vaquero Navarrete, previo a su pelea en contra de O’Shaquie Foster

El peleador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete sube al ring esta noche de sábado 24 de octubre en San Antonio, Texas, donde pondrá en juego sus dos campeonatos de peso superpluma versión Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo en contra de O'Shaquie Foster, quien pone en la mesa su cinturon del CMB. En el marco de esta pelea presentamos 10 cosas que quizás no sabías sobre Vaquero Navarrete.

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10 PUNTOS QUE NO SABÍAS DEL CAMPEON SUPERPLUMA EMANUEL VAQUERO NAVARRETE

1.- Es nacido en el pueblo de San Juan Zitlaltepec, Estado de México un 17 de enero de 1995. En ese mismo sitio, cercano a Zumpango, ha crecido y pese a la fama y las bolsas que cada vez han subido en ganancias, el humilde peleador ha decidido no moverse de su hogar y de estar cerca de su familia.

2.- Vaquero Navarrete recibe ese apodo de su familia, quienes al estar cercanos al campo se han apodado Vaquero y el pugilista también ha recibido ese mote, aunque en el boxeo le ha dado prestigio y es parte de su identidad como peleador mexicano.

3.- Emanuel Navarrete ha comentado que en realidad no anhelaba ser boxeador, y se acercó al deporte por "echar relajo o echar desastre" acompañando a sus hermanos a la práctica y el destino lo llevó hasta el punto de ser boxeado y ahí encontró su verdadera vocación.

4.- Ha sido campeón mundial en tres divisiones. Se ha coronado en peso supergallo, pluma y superpluma. Intentó ser campeón en peso ligero pero ante Denys Berinchyk perdió la chance en combate por el cetro de la OMB.

5.- Fue al albañil, siguiente el oficio de la familia Navarrete. Emanuel se sabe bien este trabajo y sigue metiendo las manos cuando de trabajar en la construcción de su hogar se trata y así lo ha mostrado hasta en sus redes sociales.

6.- Vaquero Navarrete para su pelea en contra de O'Shaquie Foster, ha decidio salir con el Mariachi Espuelas de Plata y que toquen la canción El Hijo del Pueblo, creación de José Alfredo Jiménez y que hizo popular Vicente Fernandez.

7.- Vaquero Navarrete ha confesado también que para alguna pelea, le gustaría salir de camino al ring acompañado del cantante PANTHER BÉLICO que le llama la atención y simpatiza con algunas canciones.

8.- Vaquero Navarrete, luego de una preparación y corte de peso para una pelea, tiene como elección para reponerse una pasta de calidad con proteina y de una buena porción.

9.- Navarrete para esta pelea, tenía como serias opciones enfrentar a Charly Suárez con quien se decretó no contest en 2025, pero al surgir la opción de la unificación ante Foster, los organismos estuvieron de acuerdo en realizar esa pelea y postergar el duelo ante Suárez.

10.- El propio equipo del Vaquero Navarrete, ha explicado que si bien suele estar tranquilo y sereno en el marco de sus peleas, la previa de la pelea ante Foster le ha provocado un poco más de tensión y enojo por lo que se espera que desde el round 1 salga a querer acabarlo para demostrarle su superioridad.