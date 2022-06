El equipo sudamericano que buscaría fichar a Giovani Dos Santos

Después de meses de inactividad, parece que por fin le llegará una oportunidad a Giovani Dos Santos, ya que se reporta que un club de Sudamérica estaría muy interesado en ficharlo, situación donde no hay nada oficial pero un directivo aseguró que lo ha seguido de cerca.

La última experiencia de Giovani Dos Santos en el futbol mexicano fue con el América, donde después de unos meses las Águilas le comentaron que no entraba en sus planes, por lo que ha estado en busca de equipo desde entonces.

¿Qué equipo buscaría a Giovani Dos Santos?

De acuerdo a una entrevista con medios nacionales, José Auad, candidato a la presidencia del Emelec de Ecuador, comentó que ha seguido desde hace un tiempo a Gio Dos Santos, jugador que le gusta mucho y que quisiera fichar, por lo que pronto podría llegar.

“Yo quiero traer a Giovani Dos Santos. Lo he seguido. Sé que lleva seis meses sin jugar, pero me gusta su tipo de jugador. Le gusta la farra, pero no sé cómo ande ahora”, mencionó Auad, quien contiende por el puesto de honor dentro de las filas del Emelec.

Jam Media

Además de esto, José Auad comentó que ve a Giovani Dos Santos como ‘un 10 de jerarquía’, pues le gusta su perfil zurdo y lo atrajo desde la Selección Mexicana sub-17, por lo que espera poder ficharlo.

“En la Selección Nacional jugaba con el número 17. Vi algunos buenos goles que hizo. Pienso en un 10 de jerarquía como Dos Santos. No sólo quiero tenerlo a él; haremos un gran plantel. Quiero darle al Emelec jerarquía internacional”, sentenció.

Hace unas semanas se rumoró que Giovani Dos Santos podría tener una segunda oportunidad en el América, pues sería incluido en la pretemporada de las Águilas, pero al final del día esa opción quedó descartada.