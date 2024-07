Así fue como ‘Dibu’ Martínez decretó que Argentina pasaría a la siguiente ronda sobre Ecuador

Luego de la victoria en penales de Argentina sobre Ecuador 1-1 (4-2), de lo que más se habló, fue de la enorme aparición de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y no del juego de Messi en el que hizo poco y falló un penal.

Martínez, arquero del Aston Villa, se llevó las palmas, el reconocimiento de la afición, sus compañeros y él afirmó que no era el momento de irse a casa, por lo que dio todo en 5 penales, 1 en tiempo regular que fue al poste; detuvo dos en la tanda de penales y dos le encajaron.

“No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: ‘papá no se va a casa’, y no me fui”, dijo el portero que fue la estrella de la Albiceleste.

Ecuador metió en problemas al Dibu Martínez

El ‘Dibu’ estuvo con su arco imbatido hasta el gol en el minuto 91 del ecuatoriano Kevin Rodríguez, que igualó las acciones 1-1 para enviar el enfrentamiento a penales.

“La verdad fue un partido muy difícil. Sabíamos que era uno de los rivales más duros que nos podía tocar, Ecuador es un equipo joven, que presiona bien y lucha siempre”.

Lionel Scaloni, respalda a Dibu Martínez

Lionel Scaloni, DT de Argentina, admitió que el partido ante Ecuador fue “muy complejo, muy difícil”, pero que su equipo “siempre reacciona” y tiene “una fe ciega” en Emiliano Martínez.

“Fue un partido muy complejo, muy difícil. Lo positivo es que pasamos y que el equipo más allá de temas de los que no quiero hablar (las canchas) siempre reacciona. El que entra, entra enchufado y eso es rescatable. En los penales, el equipo siente una confianza ciega en su arquero, aun fallando Leo, y eso es muy importante”, dijo en conferencia de prensa.