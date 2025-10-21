La joya de Cruz Azul que debutaría frente a Necaxa

Después de su duelo del fin de semana en contra del cuadro azulcrema, la Máquina de Cruz Azul se mide en la doble jornada a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria en Aguascalientes. En este compromiso el cuerpo técnico celeste encabezado por Nicolás Larcamón tendría en mente darle minutos y debutar al joven portero Emannuel Ochoa, esto tras su destacada participación en el Mundial Sub 20 con la Selección Mexicana y para sumar minutos de menor en la tabla del Apertura 2025.

Te puede interesar: Gabriel Milito tomó una decisión que cambió el rumbo de Chivas y los aficionados se lo agradecen

Resumen del partido: Toluca 4 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Apertura 2025

Debut para todos

Por otro lado, Nicolás Larcamón habló sobre cómo vivió la semana de su primer clásico como entrenador de Cruz Azul.

“Si bien en lo personal es mi primer clásico con estos colores, he tenido experiencia en otros clásicos importantes también. Uno está claro de que son esos partidos que se marcan en el calendario al inicio del semestre. Sabemos que hay mucho más que tres puntos en juego, pero el foco está en lo que hay que hacer dentro de la cancha. No debemos atender tanto el ruido que gira en torno a este tipo de partidos, porque no es más que un desenfoque. Respecto a los antecedentes, el récord lo queremos alargar por lo que representa para nosotros, queremos ganar el partido, obviamente el tema del invicto puntuando en casa por el formato que tiene pero nada por el récord que ostenta Pumas, Cruz Azul es muy grande y repito lo relevante de seguir sosteniendo ese récord es la ambición de seguir puntuando”, finalizó el estratega celeste.

Te puede interesar: OFICIAL: Nicolás Larcamón sancionó a estos 2 jugadores por incumplir con una regla clave del equipo