Gabriel Milito tomó una decisión que cambió el rumbo de Chivas y los aficionados se lo agradecen

Chivas parecía no tener oportunidades de clasificar al Play-In del Apertura 2025, pero el rendimiento del equipo de Gabriel Milito fue de menos a más. Mientras espera por jugar el clásico tapatío frente a Atlas , los aficionados del Guadalajara festejaron una decisión táctica del timonel argentino: regresar a la titularidad a Fernando González.

El ‘Oso’, mediocampista central de 31 años, comenzó la temporada totalmente relegado por decisión de Milito, pues previo al Clásico Nacional frente al América, solamente había sido titular por Leagues Cup ante Cincinnati FC y no sumaba ningún minuto en la Liga BBVA MX. Cabe destacar que Chivas anunció un nuevo refuerzo de forma inesperada .

El Oso González se ganó la titularidad frente al América

Tras la importante victoria frente a las Águilas, parece que el ‘Oso’ González se ganó la confianza de Milito y poco a poco fue teniendo un lugar en el once inicial. Es cierto que las lesiones ayudaron un poco a que el mediocampista deje la banca, pero es una realidad que luego de ese encuentro, el experimentado centrocampista se perdió un solo partido y fue por expulsión ante Necaxa.

Los números favorables de Chivas con el Oso González en cancha

Desde que el ‘Oso’ regresó a tener minutos con el Guadalajara, los resultados del equipo fueron más que favorables. González suma 6 partidos jugados en el presente Apertura 2025, con un saldo de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. Cabe destacar que el ‘Oso’ fue titular en todos los partidos, aunque vio la tarjeta roja ante Toluca, por lo que se perdió el juego ante los Rayos de la décima jornada.

El buen presente de Chivas tras la catástrofe

Chivas solo había podido ganar uno de sus primeros seis partidos durante el inicio del Apertura 2025. Sin embargo, el Rebaño logró levantar en medio del torneo y, actualmente, acumula una seguidilla de cuatro victorias al hilo: Necaxa, Puebla, Pumas y Mazatlán. Con 20 puntos en la tabla, se ubica en la octava posición de la Liga BBVA MX y enfrentará a Querétaro en la jornada 14.