¡ATENCIÓN! Ya tenemos al primer clasificado a la Fase Final del Apertura 2025

Toluca aseguró de manera matemática su presencia en la Fase Final del Apertura 2025 tras el contundente triunfo de los Diablos Rojos sobre los Gallos Blancos de Querétaro, con un marcador de 4-0 jugado en el Nemesio Díez. Con esta victoria, el equipo rojo reafirmó su condición de líder del torneo y dejó claro que su objetivo es pelear por el bicampeonato hasta el final.

Resumen del partido: Toluca 4 - 0 Querétaro | Jornada 13 | Apertura 2025

El duelo terminó con anotaciones que reflejaron la superioridad local gracias a los goles de Nicolás Castro, Paulinho, Alexis Vega y Jesús Angulo fueron quienes se hicieron presentes en el marcador, en una noche donde Toluca mostró contundencia ofensiva y orden táctico para controlar las llegadas del visitante. El equipo sumó más goles y dominó las acciones en prácticamente todos los tramos del partido.

¿Cuántos puntos tiene Toluca tras ganarle al Querétaro?

Gracias a los tres puntos obtenidos, Toluca superó la barrera de los 30 puntos y llegó a 31 unidades, cifra que le garantiza, de forma matemática, un lugar en la Liguilla del torneo Apertura 2025. Esa acumulación de puntos combinada con los resultados de otros equipos dejó al plantel con la tranquilidad de confirmar su pase a la fase final con varias jornadas de anticipación.

¿En qué beneficia al Toluca ya estar clasificado a la fase final del Apertura 2025?

La clasificación temprana no solo trae calma en lo deportivo, sino que permite al cuerpo técnico manejar cargas de trabajo, dar descanso a jugadores clave y planear variantes tácticas de cara a la recta final de la fase regular. Además, mantener el liderato convierte a Toluca en candidato natural para cerrar series decisivas en casa, una ventaja que el cuerpo técnico y la directiva han subrayado como objetivo estratégico.

La victoria 4-0 ante Gallos no solo fue una demostración de poderío ofensivo, sino el hecho que concreta la presencia de Toluca en la Liguilla del Apertura 2025 y refuerza su candidatura como uno de los clubes con más opciones de pelear por el título.

