“EN ESTA VIDA NO PUEDES GANARME": Canelo Álvarez tiene intensa conferencia de prensa con su nuevo rival, Christian Mbilli

Canelo Álvarez y Christian Mbilli dieron la primer conferencia de prensa rumbo a su pelea del 12 de septiembre y cuando se pensó que era solamente un anuncio, los dos peleadores se enfrascaron en una conversación intensa en la que el mexicano le dejó claro que era imposible que le ganara en tanto que el francés le recordó que su edad era un factor por el cual saldría con la victoria.

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En Egipto, este primer evento ante los medios resultó la rueda de prensa intensa y Canelo defendió con argumentos su legado en el boxeo ante un valiente Mbilli quien le hizo saber más de una ocasión que el 12 de septiembre lo derrotará.

Saúl Álvarez fue cuestionado sobre una posible victoria de Mbilli y el tapatío con una sonrisa subrayó que tiene "cero posibilidades" de ser derrotado y ante la insistencia replicó que "en su mente, hay cero opciones de que Mbilli le gane", lo que desató una especie de desagrado en Mbilli.

Mbilli sin miedo y de hecho muy valiente le contestó: "Se va a sorprender en septiembre. Y va a lamentar estar en el ring".

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Canelo Alvarez and Christian Mbilli go back-and-forth 🍿#CaneloMbilli l Sept 12th | Live on DAZN 🥊 pic.twitter.com/sj7ShPZJBK — Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

Mbilli se defiende con palabras, y le manda un mensaje a Canelo: "ya estás grande de edad"

Mbilli ubica todas sus posiblidades de victoria en la edad de Canelo (35 años) así lo dijo en la previa y lo sostuvo en la conferencia de prensa, pues ante la falta de argumentos objetivos le soltó a Canelo la frase, "ya no tienes la misma edad".

Canelo sonriente le recalcó tajantemente que así tuviera 50 años, no sería posible que le ganara, lo que de nuevo despertó la euforia en la conferencia de prensa.

También Canelo le comentó que él no pertenece a la lista de rivales que él ha tenido en Francia o en otros lugares, en tanto que Mbilli atacó comentando que él no es Berlanga o Munguía.

Canelo le recordó que tampoco él es Golovkin ni muchos otros contrincantes que ha tenido en su carrera.