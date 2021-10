“En Liga estamos muy mal, francamente mal": Javier Aguirre

Una vez más Rayados perdió ante un rival de la parte baja de la clasificación del torneo de Liga BBVA MX. Con un gol de último minuto, los regiomontanos cayeron ante los Rayos 0-1. Cuatro derrotas consecutivas han rezagado al conjunto de Javier Aguirre en la tabla y salió de los cuatro primeros y hasta el momento perdió la posibilidad de entrar directo a liguilla.

“Quedamos muy mal, porque no pudimos vencer al rival el casa. No tuvimos mucha claridad. En Liga estamos muy mal, francamente mal, pero tenemos esta oportunidad histórica para revertir las cosas en cuatro días. Es una competencia distinta, tenemos que ir por ella, es una final, ya quisieran muchos jugar finales. Dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Sin embargo, ahora la esperanza rayada recae en la final de la Concacaf Liga de Campeones que disputarán este jueves ante América. Monterrey busca su quinto título de esta competencia en la historia. Mientras que América buscará ampliar su distancia como máximo ganador de Concachampions, actualmente tiene siete.

Aguirre reconoce el mal momento de Rayados

“El equipo ahora mismo pasa página y el trago amargo de la derrota de liga, la cuarta consecutiva. Estamos dando muchas ventajas, estamos cayendo muchos puestos, pero en otra competencia queremos sacarnos la espina.” Aseguró el técnico rayado

“A pesar del mal momento que vive su equipo, Aguirre relacionó la derrota ante los Rayos con la rotación de jugadores que tuvo que hacer por el juego de Concachampions y por las lesiones que tienen sus dirigidos en este momento.”

“Pasó que movimos al equipo. Había 7-8 jugadores que normalmente no participan. Necesitamos a los jugadores frescos para el jueves. Nos quedan dos partidos más para ver en qué lugar terminamos.”

Estas no son todas las malas noticias que han tenido los regiomontanos. En los últimos cuatro tropiezos solo han anotado un gol. Situación que si preocupa a Javier Aguirre y que se trabajará de manera específica de cara a la final de Concachampions.

“No hemos sido regulares, en Juárez no lo fuimos, con León, Querétaro y Necaxa además de no ser regulares, no pudimos hacer gol. Así que ahí tuvimos un déficit importante” Concluyo el “Vasco”.

