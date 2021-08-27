EN VIVO: Atlético Morelia vs Correcaminos

La Jornada 5 de la Liga BBVA Expansión MX está por terminar, y este jueves 26 de agosto Azteca Deportes trae para ti el encuentro entre el Atlético Morelia vs Correcaminos, partido que podrás disfrutar por nuestras plataformas digitales, en aztecadeportes.com, la APP oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Estadísticas Atlético Morelia vs Correcaminos Jornada 5



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¿Cuándo y dónde juegan Atlético Morelia vs Correcaminos?

El encuentro se realizará este jueves 26 de agosto de 2021, en el histórico inmueble de la capital de Morelia Michoacán, el José María Morelos y Pavón.

¿A qué hora se juega el Atlético Morelia vs Correcaminos en la Liga BBVA Expansión MX?

El silbatazo inicial se dará en punto de las 9:00 PM (tiempo del centro de México), pero tu podrás disfrutar de la mejor previa desde las 8:55 PM. El encargado de llevar el encuentro a buen pie será el arbitro central, Vicente Jassiel Reynoso, auxiliado en las bandas por Francisco Hernández y Jéssica Morales.

¿Dónde ver el partido entre Atlético Morelia vs Correcaminos?

Recuerda que este encuentro lo podrás disfrutar por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

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Atlético Morelia vs Correcaminos: previa

Ambas escuadras llegan con ocho unidades a este compromiso, pero la diferencia de goles tiene arriba al conjunto de Morelia. El Atlético suma dos victorias, un empate y una derrota tras cinco fechas jugadas.

Mientras que, Correcaminos tiene los mismos números de triunfos, igualadas y descalabros, la diferencia radica en que los de Tamaulipas, tienen diferencia de -1 un gol, mientras que los morelenses suman dos goles de diferencia.

En casa el Atlético Morelia ha sido fuerte, pues tiene uno ganado y un empate con cuatro goles a favor y tres en contra; por su parte los universitarios consiguieron tres puntos en una ocasión y se fueron con uno perdido, con un gol a favor y tres en contra.

