Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

EN VIVO: Atlético Morelia vs Correcaminos

La Liga BBVA Expansión MX está en Azteca Deportes, y este jueves traemos para ti el partidazo entre el Atlético Morelia vs Correcaminos de la Jornada 5.

Tepatitlán vs Atlético Morelia
Victor Milke celebrates his goal of Atletico Morelia during the game Atlante vs Atletico Morelia, corresponding to the Semifinal first leg match of the Torneo 2021 Guard1anes of the Liga de Expansion MX, at Ciudad de los Deportes Stadium, on May 04, 2021.

Victor Milke celebra su gol de Atletico Morelia durante el partido Atlante vs Atletico Morelia, correspondiente a Semifinal partido de Ida del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansion MX, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el 04 de Mayo de 2021.|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

Escrito por: Azteca Deportes

La Jornada 5 de la Liga BBVA Expansión MX está por terminar, y este jueves 26 de agosto Azteca Deportes trae para ti el encuentro entre el Atlético Morelia vs Correcaminos, partido que podrás disfrutar por nuestras plataformas digitales, en aztecadeportes.com, la APP oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Estadísticas Atlético Morelia vs Correcaminos Jornada 5


Te puede interesar: Cruz Azul todavía está lejos del nivel que tuvo el torneo anterior

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Morelia vs Correcaminos?

El encuentro se realizará este jueves 26 de agosto de 2021, en el histórico inmueble de la capital de Morelia Michoacán, el José María Morelos y Pavón.

¿A qué hora se juega el Atlético Morelia vs Correcaminos en la Liga BBVA Expansión MX?

El silbatazo inicial se dará en punto de las 9:00 PM (tiempo del centro de México), pero tu podrás disfrutar de la mejor previa desde las 8:55 PM. El encargado de llevar el encuentro a buen pie será el arbitro central, Vicente Jassiel Reynoso, auxiliado en las bandas por Francisco Hernández y Jéssica Morales.

¿Dónde ver el partido entre Atlético Morelia vs Correcaminos?

Recuerda que este encuentro lo podrás disfrutar por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Te puede interesar: Cone Brizuela se sincera: "Tenemos enfadada a la afición de Chivas"

Atlético Morelia vs Correcaminos: previa

Ambas escuadras llegan con ocho unidades a este compromiso, pero la diferencia de goles tiene arriba al conjunto de Morelia. El Atlético suma dos victorias, un empate y una derrota tras cinco fechas jugadas.

Mientras que, Correcaminos tiene los mismos números de triunfos, igualadas y descalabros, la diferencia radica en que los de Tamaulipas, tienen diferencia de -1 un gol, mientras que los morelenses suman dos goles de diferencia.

En casa el Atlético Morelia ha sido fuerte, pues tiene uno ganado y un empate con cuatro goles a favor y tres en contra; por su parte los universitarios consiguieron tres puntos en una ocasión y se fueron con uno perdido, con un gol a favor y tres en contra.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP