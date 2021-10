EN VIVO: Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX

Uno de los partidos más atractivos de la jornada 15 del Torneo Grita México A21 de la Liga BBVA MX es el que se jugará en la Perla Tapatía entre el cuadro de las Chivas Rayadas de Guadalajara y la “Máquina” de Cruz Azul, encuentro que podrá vivir por las pantallas de FUT Azteca.



Alexis Vega será una dura baja para Chivas

El delantero Alexis Vega y uno de las grandes promesas del futbol mexicano estará ausente en este trascendental partido para el “Rebaño Sagrado”, pues por decisión médica no será tomado en cuenta en la convocatoria, pues prefieren que se recupere por completo, esto pensando en que el cuadro tapatío entre a fase final.

“Alexis Vega no fue considerado para este partido, en una decisión conjunta de la Dirección de Ciencias del Deporte y el Cuerpo Técnico, ya que el delantero continuará con su proceso de recuperación, con el objetivo de que esté al 100% en los próximos compromisos”, informó el club en su sitio oficial, Vega lleva cinco partidos sin jugar en el presente torneo.

¿Cómo llega Chivas y Cruz Azul?

Ambos equipos están en zona de reclasificación, el actual campeón del futbol de México es séptimo genera con 19 puntos, mientras que los dirigidos por Marcelo Michel Leaño tiene 18 unidades y es noveno de la clasificación.



Chivas lleva más de dos años sin vencer a Cruz Azul

Desde el 12 enero de 2019, el cuadro de Guadalajara no le gana a la “Máquina”, en aquella ocasión fue gracias al gol de Ronaldo Cisneros, ya va para dos años y medio, ahora el “Rebaño” además de aspirar a quitarse esa mala racha, va por un resultado que los llene de confianza para enfrentar la última parte del campeonato.

¿Dónde ver Chivas vs Cruz Azul EN VIVO?

La mejor transmisión de Chivas vs Cruz Azul la podrás disfrutar con los mejores narradores de México, en punto de las 8:45 PM (tiempo del centro de México) por las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.